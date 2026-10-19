Fiscalía acusó al empresario Ricardo Leyva por violencia intrafamiliar agravada

Se trata de una investigación en su contra por hechos que ocurrieron entre 2020 y 2025 en contra de su esposa exesposa, Karen Santos. En videos conocidos por la opinión pública registrado cómo el empresario la perseguía con…

En una diligencia que se llevó a cabo este lunes 19 de octubre en el búnker de la Fiscalía en Bogotá, el ente investigador le comunicó al empresario Ricardo Leyva el escrito de acusación en su contra por el delito de violencia intrafamiliar agravada, en concurso homogéneo y sucesivo a título de coautor y modalidad dolosa.

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Se trata de una investigación en su contra por hechos que ocurrieron entre 2020 y 2025 en contra de su esposa exesposa, Karen Santos. En videos conocidos por la opinión pública registrado cómo el empresario la perseguía con un cuchillo y la amenazaba con matarla. Además, ella denunció públicamente que habría sufrido violencia durante años por parte de su pareja.

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En contexto: Acusarán al empresario Ricardo Leyva en investigación por violencia intrafamiliar agravada

Ricardo Leyva tendrá que ir a juicio para demostrar su inocencia, tras no aceptar los cargos formulados por la Fiscalía.

El nombre del empresario de conciertos Ricardo Leyva ha estado en el centro de la discusión pública desde diciembre de 2025, cuando su exesposa, Karen Santos, lo denunció por presuntos actos de violencia física, psicológica y económica. Según el relato de Santos, estos habrían ocurrido entre 2020 y 2025. En varios videos que ella grabó se observa a un hombre que la persigue con un cuchillo y la amenaza de muerte. Por la gravedad de las denuncias, el proceso fue trasladado de Barranquilla a Bogotá, donde se designó una fiscalía especializada.

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De acuerdo con Santos, durante la relación sufrió golpizas con el puño cerrado, humillaciones y control psicológico.

En entrevista con CAMBIO, Santos afirmó que el maltrato se extendió por años. Sobre la dinámica de las agresiones, relató: “no me pegaba con cachetadas ni empujones. Ricardo pegaba con los puños cerrados hasta reventarme”. También aseguró que le exigía presentar sus lesiones como accidentes, con el argumento de que no debía dañar la reputación de la familia.

Sobre su decisión de hablar públicamente, expresó: “Yo sé que a las mujeres nunca nos creen. Y si estoy mostrando esto, es porque no me queda otro camino. Esto no lo hago por valentía. o hablo o me matan”. Como respaldo de su denuncia, Santos entregó a las autoridades videos, fotografías de las lesiones, reportes médicos y grabaciones de llamadas intimidatorias.

De forma paralela, Leyva presentó una denuncia penal contra Santos por el delito de extorsión. Según su versión, ella lo habría amenazado con divulgar un video íntimo para afectar su reputación.

Esa denuncia quedó en manos del fiscal 175 de Medellín, Carlos Arturo Gómez Osorio. El 5 de diciembre de 2025, en un oficio de tres páginas dirigido a la Policía, solicitó medidas de protección a favor de Leyva. Entre las decisiones adoptadas está la prohibición para Santos de contactar al empresario o a su familia sin orden judicial previa, y la asignación de atención prioritaria para Leyva en los Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la Policía.

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