Fiscalía cierra caso contra Ordóñez por decirle “Teodora” a Piedad Córdoba

El expediente judicial en contra del exjefe del Ministerio Público obedece a los señalamientos que hizo en contra de la exsenadora sobre los supuestos nexos con las extintas Farc. Foto: Archivo

Seis años duró en la denuncia que la exsenadora Piedad Córdoba radicó contra el exprocurador Alejandro Ordóñez, quien en determinaciones judiciales y opiniones a los medios la ha llamado alias Teodora. La Fiscalía cerró una indagación que cursaba desde 2016, pues el delito de calumnia invocado por Córdoba, antigua negociadora con las Farc, fue considerado atípico.

El exprocurador Ordóñez ha sostenido con insistencia que Córdoba, en la década del 2.000, sería conocida con el alias de Teodora, cuando entonces negociaba acuerdos humanitarios con las extintas Farc. Tal era el convencimiento del antiguo jefe del Ministerio Público, que en 2010 la destituyó e inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos. La sanción duró seis años, hasta que en octubre de 2016 el Consejo de Estado reintegró a la vida política a la exsenadora liberal.

Fue entonces cuando, en medios de comunicación y confirmando su opinión, Ordóñez insistió en que Córdoba sería definitivamente, a pesar de las determinaciones judiciales a favor de la política, alias Tedora Bolívar. Entonces, la misma excongresista lo denunció ante la Fiscalía por el delito de calumnia. No obstante, tras seis años, el único avance conocido era una indagación, la cual quedó archivada este 15 de marzo.

“El comportamiento del doctor Alejandro Ordóñez resulta objetivamente atípico pues, como viene de verse, su declaración en los diferentes medios (digital y radial) es el resultado de su posición jurídica frente a los hechos y evidencia que motivaron la sanción disciplinaria (de su administración), respecto de a decisión adoptada por el Consejo de Estado”, explicó la Fiscalía.

2/6 La Fiscalía acaba de ordenar el archivo de dicha investigación, pues no se encontraron “motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito”. pic.twitter.com/2plHAIF2aG — Alejandro Ordóñez (@A_OrdonezM) March 14, 2022

Para 2016, Córdoba dijo estar “cansada” de la actitud de Alejandro Ordóñez, quien, según denunció la exsenadora, en “uso arbitrario de sus funciones se dedicó a una persecución acérrima en contra de ella por ser mujer, afrodescendiente, progresista y por defender las minorías sexuales y políticas”. La declaración la entregó una vez salió de la Fiscalía, tras una fallida negociación con el exjefe del Ministerio.

Mientras tanto, de otro lado, el exprocurador decía a los medios de comunicación que tenía certeza de la cercanía entre la exsenadora y los miembros de la antigua guerrilla. “Independientemente de las consideraciones formales del Consejo de Estado, la Procuraduría tiene la convicción de que Piedad Córdoba tiene relaciones con las Farc. La Procuraduría tiene la certeza de que la señora Piedad Córdoba es la misma Teodora Bolívar”, dijo el exprocurador en una entrevista rendida en RCN Radio.

Años antes, había salido a la luz el escándalo de Piedad Córdoba y los computadores del exjefe guerrillero de las Farc, alias Raúl Reyes, quien murió en bombardeo en Ecuador. En los computadores hallados en su campamento, al parecer, Córdoba era nombrada como alias Teodora y supuestamente mantenía comunicación directa con quien entonces se escondía tras la frontera. Sin embargo, esa investigación quedó congelada porque, como lo determinó la Corte Suprema de Justicia, esas pruebas debía aportarlas alas autoridades ecuatorianas y no las colombianas.

A la fecha, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema mantiene vigente una investigación contra Córdoba, por supuestos nexos con las Farc. El testimonio que le dio a la justicia Andrés Vásquez, quien fuera su asesor para la década del 2.000, en el que detalló la supuesta cercanía e influencia que tenía la excongresista en las filas de la insurgencia, revivió el viejo fantasma de lo que se llamó farcpolítica. Se tiene la hipótesis de que Córdoba utilizaría los acuerdos humanitarios para liberar secuestrados con el apoyo del gobierno de Hugo Chávez y con la finalidad de crecer políticamente.

Asimismo, en diciembre pasado la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema había decidido no cerrar la investigación que la Fiscalía llevaba contra el exprocurador Ordóñez. El magistrado Jorge Emilio Caldas, ponente de esa decisión, señaló que Ordóñez no logró poner en evidencia la colaboración por parte de la exsenadora con las extintas Farc. Debía documentar tiempo, modo y lugar en la que la excongresista se habría articulado con los criminales. “De esa forma, emerge evidente que el indiciado no atribuyó de manera precisa, concreta, circunstanciada, inequívoca y categórica algún comportamiento típico de Piedad Córdoba”, se lee.

“Tan no son categóricas, pero sobre todo precisas e inequívocas las afirmaciones del doctor Ordóñez contra la doctora Córdoba, que lo que de su contenido objetivamente emana es que están dirigidas a cuestionar los fundamentos de la decisión del Consejo de Estado que anuló la decisión por medio de las cuales la sancionó disciplinariamente, de ahí que haya sido insistente en tachar dicha providencia de meramente formal y de sustraerse a la valoración de medios de prueba que, a su juicio, sí fueron apreciados en la decisión sancionatoria”, se lee en la providencia de la Corte Suprema. Sin embargo, la Fiscalía, dueña de la acción penal, consideró que el caso va para el archivo.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.