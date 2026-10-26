Fiscalía cita a declarar a "Don Berna" y "Julián Bolívar" en caso contra Uribe por masacres

Para el próximo 12 de noviembre, los exjefes paramilitares conocidos como alias "Don Berna" y alias "Julián Bolívar" están citados a declarar en el caso. Según detalló la Fiscalía, se trata de una diligencia de declaración jurada que fue solicitada por la defensa.

En la investigación que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por las masacres de El Aro, La Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia anunció una nueva diligencia.

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En este caso, la Fiscalía maneja dos hipótesis: la primera busca establecer si, como gobernador de Antioquia, Uribe Vélez habría promovido la conformación ejércitos privados de paramilitares que perpetraron masacres en el departamento y si pudo haber participado en ellas. Y la segunda, si tuvo algo que ver en el asesinato del líder de derechos humanos, Jesús María Valle. Los hechos ocurrieron entre junio de 1996 y febrero de 1998 y, desde entonces, fiscales e investigadores han dado tumbos para avanzar en las investigaciones.

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Por estos hechos, el ente investigador ya llamó a indagatoria al expresidente Uribe por presuntas actuaciones y omisiones en las que habría incurrido, como gobernador de Antioquia, en la manera en la que atendió la situación de orden público en el departamento. El ente investigador sostiene que Uribe “sabía del riesgo que corría la población de Ituango (Antioquia), dada la evidente e incuestionable presencia e incursiones de grupos paramilitares en ese lugar”. Pese a ese conocimiento, según el ente investigador, el mandatario departamental no habría adoptado las medidas suficientes para proteger a los habitantes del municipio.

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Sobre su presunta participación en la masacre de El Aro y en la creación de grupos armados ilegales, el ente investigador sostiene que, “por intermedio de su secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno, (Uribe) pudo haber solicitado a los líderes paramilitares Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, que en asocio con los integrantes del Ejército, planearan y coordinaran la incursión”.

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Sobre el posible vínculo de Uribe con la masacre de San Roque, la Fiscalía dice que el entonces gobernador estaría relacionado con la conformación del grupo al margen de la ley que perpetró este y otros crímenes en el nordeste antioqueño en 1996. Por último, sobre el supuesto rol del expresidente en el asesinato de Jesús María Valle en febrero de 1998, tampoco son claros los indicios que tiene la Fiscalía para llamarlo a indagatoria por el delito de homicidio en persona protegida.

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