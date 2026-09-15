Fiscalía dice al Congreso que presupuesto asignado solo alcanzaría para la mitad de 2027

En medio de las discusiones que se dan por estos días en el Congreso relacionadas con el presupuesto general de la Nación para 2027, hay varios sectores y entidades que han puesto en alerta al Legislativo de que el dinero que se les asignaría para operar el próximo año no sería suficiente y quedarían colgados. Uno de esos casos es nada más y nada menos que el de la Fiscalía General de la Nación.

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En la tarde de este martes 15 de septiembre, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, habló ante la Comisión Primera del Senado y dijo que los seis billones de pesos que se le asignarían al ente investigador en el presupuesto de 2027 solo alcanzarían para que la entidad funciones seis meses a lo mucho. «Nos alcanzaría para más o menos la mitad del año entrante. Esa es una gran preocupación», dijo la jefa del búnker ante los congresista.

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Según explicó, «hay gastos que nosotros no podemos evadir», mencionando, dentro de otras cosas, «gastos que son muy costosos para la entidad como lo que tiene que ver con los servicios de seguridad y los servicios de aseo, que se ven impactados por el aumento del salario mínimo y que hacen que estos contratos haya subido de una manera importante y que no son gastos que sea posible eliminar».

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Asimismo, la fiscal Camargo dijo que desde el ente investigador «hemos hecho un gran esfuerzo por mejorar la cantidad de sedes propias, pero seguimos con una gran cantidad de sedes en arrendamiento. Tenemos en arrendamiento 443 sedes, lo cual significa que esos también son gastos inflexibles que no podemos prescindir; salvo que dejáramos de estar en esos lugares, que no es el propósito. Todo lo contrario, el propósito nuestro es poder crecer».

De igual manera la jefa de la Fiscalía señaló que hay otros rubros que se quedarían sin presupuesto con la asignación que se tiene prevista para el próximos año. «Para el pago de sentencias teníamos presupuestados COP 547 mil millones, para el próximo año no se nos asigna ninguna partida», aseguró Camargo.

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La fiscal general también puso de presente que la entidad había proyectado el uso de cerca de COP 8,7 billones para aumentar su presencia en los territorios. “Nosotros ya veníamos con un presupuesto deficitario. Nosotros tenemos una presencia territorial que no alcanza para 500 municipios, cuando deberíamos estar al menos, y de acuerdo con nuestros cálculos, en 780 municipios. Esa es nuestra aspiración”, dijo Camargo al Congreso.

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