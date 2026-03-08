Fiscalía imputa a candidato del Centro Democrático que habría intentado sobornar a policías

Víctor Hugo Moreno Bandeira enfrentará cargos por el delito de cohecho por dar u ofrecer. Foto: Policía

A Víctor Hugo Moreno Bandeira se le enredó su candidatura a la Cámara de Representantes en menos de 24 horas. El pasado 7 de marzo, fue detenido por la Policía mientras transportaba COP 15 millones en efectivo, al parecer para la compra de votos. En ese mismo operativo, habría tratado de sobornar a los agentes que lo detuvieron.

Luego, un juez de control de garantías de Leticia (Amazonas) lo dejó libre por falta de pruebas. Sin embargo, en las últimas horas, Moreno Bandeira fue recapturado. Así lo confirmó este diario, con fuentes de la Fiscalía que aseguraron que ya empezó la audiencia en la que al excandidato se le imputará el delito de cohecho por dar y ofrecer.

En medio de esas diligencias judiciales, el candidato recibió otro golpe. Aunque su partido, el Centro Democrático, había dicho en un primer momento que el dinero que transportaba su candidato era para temas logísticos, en las últimas horas la colectividad decidió expulsar de manera inmediata.

La Veeduría y la Dirección Nacional del Partido han decidido expulsar de manera inmediata de la colectividad al señor Víctor Hugo Moreno Bandeira candidato a la Cámara por el departamento de Amazonas.… pic.twitter.com/sIKtmcniRF — Centro Democrático (@CeDemocratico) March 8, 2026

“Esta decisión se adopta en coherencia con los principios y valores del partido, y con el compromiso de actuar con firmeza frente a hechos que deben ser esclarecidos por las autoridades competentes. El ahora exmilitante deberá responder y entregar las explicaciones correspondientes ante las autoridades, que son las llamadas a adelantar las investigaciones y pronunciarse sobre lo sucedido“, señaló la colectividad.

Noticia en desarrollo...

