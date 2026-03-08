Publicidad

Fiscalía imputa a candidato del Centro Democrático que habría intentado sobornar a policías

Víctor Hugo Moreno Bandeira, excandidato a la Cámara por el Amazonas, tendrá que responder por el delito de cohecho por da u ofrecer porque, al parecer, habría tratado de sobornar a los agentes que lo capturaron con COP 15 millones en efectivo.

Redacción Judicial
08 de marzo de 2026 - 09:12 p. m.
Víctor Hugo Moreno Bandeira enfrentará cargos por el delito de cohecho por dar u ofrecer.
Foto: Policía
A Víctor Hugo Moreno Bandeira se le enredó su candidatura a la Cámara de Representantes en menos de 24 horas. El pasado 7 de marzo, fue detenido por la Policía mientras transportaba COP 15 millones en efectivo, al parecer para la compra de votos. En ese mismo operativo, habría tratado de sobornar a los agentes que lo detuvieron.

Luego, un juez de control de garantías de Leticia (Amazonas) lo dejó libre por falta de pruebas. Sin embargo, en las últimas horas, Moreno Bandeira fue recapturado. Así lo confirmó este diario, con fuentes de la Fiscalía que aseguraron que ya empezó la audiencia en la que al excandidato se le imputará el delito de cohecho por dar y ofrecer.

En medio de esas diligencias judiciales, el candidato recibió otro golpe. Aunque su partido, el Centro Democrático, había dicho en un primer momento que el dinero que transportaba su candidato era para temas logísticos, en las últimas horas la colectividad decidió expulsar de manera inmediata.

“Esta decisión se adopta en coherencia con los principios y valores del partido, y con el compromiso de actuar con firmeza frente a hechos que deben ser esclarecidos por las autoridades competentes. El ahora exmilitante deberá responder y entregar las explicaciones correspondientes ante las autoridades, que son las llamadas a adelantar las investigaciones y pronunciarse sobre lo sucedido“, señaló la colectividad.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

