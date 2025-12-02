Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Fiscalía imputa cargos a nueve integrantes de “Los Paisas” por homicidios en Cundinamarca

La Fiscalía indicó que, hasta el momento, han sido acreditadas seis muertes que habrían sido ejecutadas en la comuna 4 de Cazucá en Soacha por el grupo ilegal. También se investigan otros posibles casos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
02 de diciembre de 2025 - 04:20 p. m.
Los capturados fueron identificados como Juan Sebastián Chávez Vargas, Carlos Exneider Gutiérrez Sánchez, Jesús Andrés Rentería Arboleda, Nírida Zenaida Sánchez Rodríguez, Alexander Franco Oquendo, Luis Felipe Cataño Gil, Yobani Andrés Salazar Ortega y Michael Smith Hernández Bonilla.
Los capturados fueron identificados como Juan Sebastián Chávez Vargas, Carlos Exneider Gutiérrez Sánchez, Jesús Andrés Rentería Arboleda, Nírida Zenaida Sánchez Rodríguez, Alexander Franco Oquendo, Luis Felipe Cataño Gil, Yobani Andrés Salazar Ortega y Michael Smith Hernández Bonilla.
Foto: Fiscalía General de la Naci
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Nueve integrantes de un grupo ilegal que se hacía llamar “Los Paisas” fueron presentados por fiscales de la Seccional Cundinamarca ante jueces de control de garantías, quienes les imputaron los delitos de concierto para delinquir; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; fabricación, tráfico y porte de estupefacientes; secuestro agravado y homicidio agravado.

Los capturados, quienes no aceptaron los cargos, habían sido detenidos en diligencias realizadas en Soacha (Cundinamarca) y fueron identificados como Juan Sebastián Chávez Vargas, Carlos Exneider Gutiérrez Sánchez, Jesús Andrés Rentería Arboleda, Nírida Zenaida Sánchez Rodríguez, Alexander Franco Oquendo, Luis Felipe Cataño Gil, Yobani Andrés Salazar Ortega y Michael Smith Hernández Bonilla. Además, la Fiscalía General de la Nación confirmó que también fue aprehendido un joven de 17 años.

Vínculos relacionados

Caso Ungrd: la “organización criminal” de Velasco y Bonilla para presuntamente comprar al Congreso
Saab descarta participación de la primera dama e intermediarios en negociación de aviones Gripen
Procuraduría investiga al exgobernador de San Andrés por presuntas irregularidades en contrato

Lea: Dos ataques con granadas en Cúcuta dejan siete personas heridas

Las personas mayores de edad recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que el adolescente deberá permanecer en un centro especializado de internamiento preventivo. La banda “Los Paisas” es señalada de perpetrar “una ola de homicidios registrada entre enero y septiembre del año en curso en Soacha”, según indicó la Fiscalía.

El ente investigador señaló que el grupo ilegal pretendía tomar el control de “las actividades de narcomenudeo en varias zonas del municipio”. Asimismo, informó que han sido acreditadas seis muertes que habrían sido ejecutadas en la comuna 4 de Cazucá y que se investigan otros posibles casos.

Le puede interesar: Caso Ungrd: Fiscalía imputa tres delitos a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

“Entre las víctimas de esta red delictiva hay integrantes de la misma organización y de otras bandas con las que se disputan las rentas ilícitas; ciudadanos que supuestamente se opusieron a que la estructura hiciera presencia en los diferentes barrios del sector; y un menor de edad que fue retenido y atacado con un machete y un arma de fuego”, señaló la Fiscalía.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Los Paísas

Fiscalía General de la Nación

Judicialización

Socha

Cundinamarca

Homicidios en Soacha

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.