Fiscalía imputa cargos a nueve integrantes de “Los Paisas” por homicidios en Cundinamarca

Nueve integrantes de un grupo ilegal que se hacía llamar “Los Paisas” fueron presentados por fiscales de la Seccional Cundinamarca ante jueces de control de garantías, quienes les imputaron los delitos de concierto para delinquir; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; fabricación, tráfico y porte de estupefacientes; secuestro agravado y homicidio agravado.

Los capturados, quienes no aceptaron los cargos, habían sido detenidos en diligencias realizadas en Soacha (Cundinamarca) y fueron identificados como Juan Sebastián Chávez Vargas, Carlos Exneider Gutiérrez Sánchez, Jesús Andrés Rentería Arboleda, Nírida Zenaida Sánchez Rodríguez, Alexander Franco Oquendo, Luis Felipe Cataño Gil, Yobani Andrés Salazar Ortega y Michael Smith Hernández Bonilla. Además, la Fiscalía General de la Nación confirmó que también fue aprehendido un joven de 17 años.

Las personas mayores de edad recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que el adolescente deberá permanecer en un centro especializado de internamiento preventivo. La banda “Los Paisas” es señalada de perpetrar “una ola de homicidios registrada entre enero y septiembre del año en curso en Soacha”, según indicó la Fiscalía.

El ente investigador señaló que el grupo ilegal pretendía tomar el control de “las actividades de narcomenudeo en varias zonas del municipio”. Asimismo, informó que han sido acreditadas seis muertes que habrían sido ejecutadas en la comuna 4 de Cazucá y que se investigan otros posibles casos.

“Entre las víctimas de esta red delictiva hay integrantes de la misma organización y de otras bandas con las que se disputan las rentas ilícitas; ciudadanos que supuestamente se opusieron a que la estructura hiciera presencia en los diferentes barrios del sector; y un menor de edad que fue retenido y atacado con un machete y un arma de fuego”, señaló la Fiscalía.

