Corte Suprema confirma condena contra exmagistrado Camilo Tarquino por cartel de la toga

Tarquino Gallego es uno de los exfuncionarios judiciales involucrados en el escándalo del cartel de la toga, que estalló en 2017. En este entramado se habrían manipulado procesos judiciales en la Corte Suprema de Justicia a cambio de dinero, y por este…

En la mañana de este lunes 19 de octubre, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de seis años de prisión contra el exmagistrado Camilo Humberto Tarquino Gallego por el delito de concusión. En la sentencia, el alto tribunal ordenó expedir una orden de captura para que cumpla la pena.

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Tarquino Gallego es uno de los exfuncionarios judiciales involucrados en el escándalo del cartel de la toga, que estalló en 2017. En este entramado se habrían manipulado procesos judiciales en la Corte Suprema de Justicia a cambio de dinero, y por este caso han sido procesados excongresistas, exgobernadores y otros funcionarios.

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La condena contra el exmagistrado tiene su origen en las reuniones que sostuvo en el norte de Bogotá, entre septiembre y octubre de 2014, con el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus. En esos encuentros hablaron sobre las investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación en ese departamento y la posible participación de Lyons en el denominado cartel de la hemofilia.

Las investigaciones establecieron que el extogado, quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia en 2011, pidió dinero en dos de los encuentros conocidos para facilitar acercamientos con personas o funcionarios que conocían detalles sobre los asuntos por los que era investigado el exmandatario o que podrían impedir actuaciones en su contra.

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Según el expediente, Tarquino Gallego le exigió COP 20.000 millones al exgobernador de Córdoba para “ayudarle” con las investigaciones que se adelantaban en su contra en la Corte Suprema. En 2023, el juez de primera instancia que lo condenó lo señaló como responsable de aprovechar su posición de poder para incidir en las indagaciones contra el exgobernador.

Las evidencias entregadas por la Fiscalía General de la Nación señalaron que Tarquino Gallego le dijo a Lyons que conocía al fiscal que llevaba su caso y que podía persuadirlo para que lo ayudara. El entonces gobernador de Córdoba era investigado por el desfalco de hasta COP 87.000 millones al departamento entre 2011 y 2015.

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El 4 de abril de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó en segunda instancia la condena contra el extogado. En la decisión de hoy, la Corte resolvió no casar un nuevo recurso presentado por la defensa de Tarquino Gallego y dejó en firme la sentencia de 72 meses de prisión y 60 meses de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Asimismo, ordenó expedir una orden de captura.

El caso del cartel de la toga se conoció a finales de junio de 2017, cuando fue capturado el entonces fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. El funcionario había sido grabado por la DEA a través de Alejandro Lyons. En una conversación, Moreno le contó al exgobernador que Tarquino Gallego estaba detrás del entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, e insistía para que actuara en contra de él.

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Durante la conversación, el exgobernador Alejandro Lyons le contó al fiscal Gustavo Moreno sobre la millonaria suma que le había exigido el exmagistrado Tarquino Gallego y le aseguró que no podía cumplir con esa millonaria pretensión.

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