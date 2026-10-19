“Jorge 40” aceptó responsabilidad en 22 hechos delictivos que dejaron 145 víctimas en Cesar

Tovar Pupo, exjefe del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aceptó su responsabilidad por los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro, tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado. Según la…

Ante un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, aceptó su responsabilidad por 22 hechos delictivos y se acogió a sentencia anticipada. Estos hechos dejaron 145 víctimas entre 1999 y 2005 en Valledupar y otros municipios del Cesar.

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Tovar Pupo, exjefe del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aceptó su responsabilidad por los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro, tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado. Según la Fiscalía General de la Nación, entre los eventos incluídos en la aceptación de cargos hay cinco homicidios colectivos.

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El primero de estos hechos ocurrió el 11 de diciembre de 1999 en el corregimiento de La Meza, en Valledupar, y dejó cinco personas asesinadas. Le sigue el perpetrado el 30 de mayo de 2001 en el sector Los Tupes, en San Diego, que dejó seis víctimas mortales. También se encuentran los ataques armados del 13 de enero de 2001 en los barrios Bello Horizonte y Divino Niño, en Valledupar, que causaron nueve muertes.

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A estos hechos se suman las incursiones armadas en Lamas Verdes, en Curumaní, entre el 4 y el 7 de diciembre de 2005, en las que fueron asesinadas 20 personas. También se registraron 20 homicidios de integrantes de los pueblos indígenas Kankuamo y Arhuaco, entre ellos líderes comunitarios y menores de edad.

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“Mediante un enfoque diferencial, la investigación puso en evidencia graves afectaciones a estas comunidades, sus territorios, formas de vida y prácticas culturales y espirituales”, detalló la Fiscalía. Además, el ente investigador aseguró que las conductas atribuidas a alias “Jorge 40” corresponderían a un plan sistemático de amenazas, desplazamientos, torturas y homicidios contra quienes se oponían a la presencia paramilitar en la región.

La investigación también tuvo en cuenta la destrucción de viviendas y bienes, que agravó las consecuencias para la población ajena al conflicto y debilitó su organización colectiva, sus medios de subsistencia y su permanencia en determinadas zonas. La Fiscalía señaló que la aceptación de cargos será remitida a un juzgado especializado, que determinará la pena correspondiente.

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¿Quién es "Jorge 40″?

Tovar Pupo se vinculó al paramilitarismo en 1996, cuando un general de la Primera División del Ejército reunió a integrantes de familias influyentes de la región nororiental del país para crear grupos de autodefensa. En esa época, las familias más poderosas del Cesar eran frecuentemente víctimas de extorsiones y secuestros por parte del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las Farc.

En 1997, Tovar Pupo adoptó el alias “Jorge 40”, luego de reunirse con Salvatore Mancuso y Carlos Castaño en Córdoba para forjar una alianza nacional entre grupos paramilitares. A partir de entonces, las masacres, los desplazamientos y los asesinatos perpetrados por sus hombres dejaron miles de víctimas en medio de la denominada lucha antisubversiva.

Entre las masacres atribuidas a “Jorge 40” está la de El Salado. Según los testimonios de los habitantes de ese corregimiento del sur de Bolívar, cerca de 450 paramilitares ingresaron a la zona entre el 16 y el 21 de febrero de 2000. Tras asesinar a 60 personas, cientos de familias huyeron del lugar.

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El pasado 12 de abril, la Corte Suprema de Justicia revisó las condenas de primera y segunda instancia contra el exjefe paramilitar por la masacre de Media Luna, en el Cesar, en la que murieron siete personas y otras cuatro fueron desaparecidas. Uno de los delitos, homicidio agravado, prescribió, por lo que la condena contra Tovar Pupo pasó de 60 a 35 años de prisión.

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