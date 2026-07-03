Fiscalía indaga a excomisionado y exmindefensa por supuestos beneficios al Clan del Golfo

La investigación estaría relacionada con los presuntos acuerdos entre algunos exfuncionarios y el Clan del Golfo, en el marco de la política de paz total. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar contra el exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda; el exministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, y otros exfuncionarios por determinar del Gobierno de Gustavo Petro. La investigación estaría relacionada con los presuntos acuerdos entre algunos exfuncionarios y el Clan del Golfo, en el marco de la política de paz total.

Fuentes de la Fiscalía le contaron a El Espectador que se trataría de la misma indagación relacionada con los archivos en los que quedarían evidenciados presuntos vínculos entre miembros del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), al mando de alias “Calarcá”, con funcionarios del Estado y miembros de la fuerza pública. Las nuevas denuncias de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol permitieron que esa información se incorporara al proceso que ya estaba en curso.

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Los hechos se remontan al pasado 24 de junio, cuando la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló unos audios de 2022 sobre presuntos acuerdos entre el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y el Clan del Golfo. En esas grabaciones, el exfuncionario habría ofrecido al grupo armado beneficios como frenar los bombardeos, desescalar las operaciones de la Fuerza Pública y retirar capacidades de inteligencia.

En ese sentido, según el medio de comunicación, en septiembre de 2022, Danilo Rueda le habría ofrecido a uno de los jefes del Clan del Golfo, identificado con el alias de “Jerónimo”, suspender los ataques armados, así como la salida de altos mandos del Ejército Nacional, la Policía Nacional y los organismos de inteligencia, a cambio de iniciar diálogos con esa organización criminal.

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Luego de que los audios de hicieran públicos, la Procuraduría General de la Nación abrió, el pasado 26 de junio, una indagación previa contra varios exfuncionarios por la presunta negociación con el Clan del Golfo. En concreto, la investigación involucra al exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda; al exministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez; al exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus; y al exsubdirector de esa entidad, Ricardo Rey Rosanía.

Además, la Procuraduría solicitó escuchar las declaraciones del general (r) Henry Sanabria, exdirector de la Policía Nacional. En declaraciones a medios de comunicación, el exfuncionario aseguró que durante el período en el que ejerció el cargo recibió diferentes llamadas de la entonces jefe de gabinete, Laura Sarabia. Según su testimonio, en esas comunicaciones se cuestionaban procedimientos policiales contra grupos armados que, supuestamente, interferían con la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro.

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En cuanto a los presuntos archivos relacionados con miembros del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), al mando de alias “Calarcá”, estos fueron publicados por la Unidad Investigativa de Caracol Televisión el 23 de noviembre de 2025. En ellos se revelaron supuestos chats y correos electrónicos en los que se señala al general (r) Juan Manuel Huertas y a Wilmar Mejía, quien para entonces se desempeñaba como funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), como presuntos aliados en un plan para crear una fachada de seguridad que les permitiría operar con vehículos blindados y armas de uso legal.

El 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia) unos militares detuvieron una caravana de vehículos custodiados por escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en la que se transportaba Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá” y otros disidentes. Allí, fueron capturados y se les incautaron computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos electrónicos. En las camionetas también se encontraron armas, dinero y un menor de edad.

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Horas después alias Calarcá fue dejado en libertad junto con la mayoría de los capturados, por un oficio emitido por la fiscal general Luz Adriana Camargo donde señaló que al ser “gestores de paz”, en diálogos con el Gobierno Petro, no podían ser detenidos.

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