 

Publicidad

Flip denuncia desaparición del comunicador y líder Julián Hincapié en Anorí

De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa, en Antioquia se han presentado por lo menos 47 agresiones a periodistas en lo que va del año. Se investiga el paradero de Hincapié.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Judicial
18 de septiembre de 2026 – 05:26 p. m.
Flip denuncia la desaparición del comunicador Julián Hincapié
Flip denuncia la desaparición del comunicador Julián Hincapié
Foto: Flip

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

El comunicador y líder comunitario Julián Hincapié está desaparecido. Así lo confirmó en la tarde de este viernes 18 la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que alertó de la desaparición de Hincapié en Anorí (Antioquia) desde hace más de una semana.

Podría interesarle: JEP inicia ejecución de sanciones contra antiguo secretariado de las Farc por secuestro

De acuerdo con la fundación, "según información preliminar, fue visto por última vez el pasado sábado 10 de septiembre, en Anorí, Antioquia. Hincapié ha estado relacionado con procesos comunitarios y de defensa de derechos en la región".

De igual manera, la Flip puso de presente que en lo que va corrido de 2026 en Antioquia se han registrado 47 agresiones contra periodistas. De ella, aseguran, 14 son amenazas.

Le recomendamos: Tribunal tumba orden de abrir cuenta bancaria a "Papá Pitufo" para recibir pensión

"Le solicitamos a las autoridades continuar con la búsqueda efectiva de Hincapié", escribió la fundación en su comunicado. Igualmente, aseguraron que están documentando el caso y haciendo seguimiento a lo que ocurra en la zona.

Desde mayo de este año, cuando el periodista Mateo Pérez despareció y fue asesinado en Briceño, la Flip identificó a Antioquia como el segundo departamento más peligroso del país para ejercer el periodismo en todo el país.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Flip

Noticias de Colombia

Noticias hoy

Periodismo
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido