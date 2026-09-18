Flip denuncia desaparición del comunicador y líder Julián Hincapié en Anorí

De acuerdo con la fundación, "según información preliminar, fue visto por última vez el pasado sábado 10 de septiembre, en Anorí, Antioquia. Hincapié ha estado relacionado con procesos…

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El comunicador y líder comunitario Julián Hincapié está desaparecido. Así lo confirmó en la tarde de este viernes 18 la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que alertó de la desaparición de Hincapié en Anorí (Antioquia) desde hace más de una semana.

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De acuerdo con la fundación, "según información preliminar, fue visto por última vez el pasado sábado 10 de septiembre, en Anorí, Antioquia. Hincapié ha estado relacionado con procesos comunitarios y de defensa de derechos en la región".

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De igual manera, la Flip puso de presente que en lo que va corrido de 2026 en Antioquia se han registrado 47 agresiones contra periodistas. De ella, aseguran, 14 son amenazas.

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"Le solicitamos a las autoridades continuar con la búsqueda efectiva de Hincapié", escribió la fundación en su comunicado. Igualmente, aseguraron que están documentando el caso y haciendo seguimiento a lo que ocurra en la zona.

Desde mayo de este año, cuando el periodista Mateo Pérez despareció y fue asesinado en Briceño, la Flip identificó a Antioquia como el segundo departamento más peligroso del país para ejercer el periodismo en todo el país.

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