Flip denuncia que estrategia de comunicaciones de la Policía fomenta la censura

El Ministerio de Defensa inició la campaña #ColombiaEsMiVerdad, con el objetivo de desmentir noticias que, en su consideración, serían falsas. Sin embargo, para la Flip esa estrategia de comunicaciones “tiene como intención censurar mediante la criminalización”, pues se trataría de un ejercicio de monitoreo injustificado.

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) pidió a la Procuraduría y a la Defensoría vigilar la reciente estrategia de comunicaciones del Ministerio de Defensa, #ColombiaEsMiVerdad, pues justificándose en los términos “terrorismo digital” se estaría vigilando y monitoreando irregularmente a la población durante el Paro Nacional. Mientras la Policía asegura haber identificado 111 noticias falsas contra la institución, a la fundación le preocupa una posible censura “mediante la criminalización”.

“La campaña ‘La verdad en un mar de mentiras #ColombiaEsMiVerdad’, que fue lanzada el pasado 6 de mayo por el Ministerio de Defensa, va en contravía de los principios básicos de una sociedad democrática y tiene como intención censurar mediante la criminalización. Esta estrategia tiene un impacto directo en el periodismo, ya que mina las garantías de su ejercicio y pone en riesgo la seguridad física e integridad de los periodistas”, aseguró la Flip en un comunicado.

De acuerdo con el ministro de Defensa Diego Molano, quien enfrenta moción de censura en ambos organismos del Congreso, por extralimitación de funciones de la Fuerza Pública, contra la Policía habría iniciado una campaña de desprestigio en redes sociales. Molano pone sus manos al fuego por la institución, asegurando, entre otros hechos, que nunca incendiaron el Hotel La Luna en Cali, el pasado 3 de mayo, durante la primera semana de protestas en la capital del Valle. “Fueron unos vándalos demenciales”, explicó en la campaña.

Las cuentas oficiales de la Armada, Policía, Ejército y Fuerza Aérea han realizado una constante labor en redes sociales, denunciando usuarios y noticias que consideran falsas, a través de la campaña y otra, específicamente de la Policía, denominada #RompanLaCadena de la desinformación. Sin embargo, la Flip reprocha que a los perfiles puntualizados por la institución se les endilgaría el titulo de “terroristas digitales”.

“La vigilancia del gobierno y el monitoreo sobre las conversaciones de ciudadanos permea la libertad para expresarse e impacta en lo que las personas escriben y discuten en redes sociales. De igual manera, esta campaña parte del supuesto que todos los usuarios de redes son posibles culpables de algún delito y por lo tanto deben ser vigilados, eliminando de esta manera la presunción de inocencia” explica la Fundación para la Libertad de Prensa.

Mucha de la información que circula a través de las redes sociales es falsa y ha generado odio y terrorismo digital.

La Flip envió un derecho de petición al Ministerio de Defensa el pasado 15 de mayo para conocer más sobre la campaña, pero dice no haber obtenido respuesta hasta el momento. De acuerdo con la fundación, la estrategia de comunicaciones vulnera la libertad de expresión y de prensa porque se amenaza, a civiles y periodistas, con procesos penales a razón de su libre ejercicio en redes sociales. Por otro lado, que la expresión “terrorismo digital” sería un acto de estigmatización contra quienes son críticos con el Gobierno.

Para la fundación no tiene sentido que un órgano del gobierno intente determinar la veracidad de una publicación. Autoridades como la Policía, dicen, no tienen entre sus funciones “enjuiciar” la información que produzcan usuarios en redes sociales. Por otro lado, la Flip cree que resulta peligroso para los usuarios que son señalados como generadores de noticias falsas, cuyos perfiles quedan expuestos en las cuentas oficiales de las instituciones de la Fuerza Pública.

El Ministerio de Defensa, por su parte, a través de su último balance de “Ciberpatrullaje”, aseguró que ha identificado 111 noticias falsas en lo que va corrido del Paro Nacional. La cartera tiene entre sus cuentas casi 500.000 direcciones IP de usuarios con un “comportamiento malicioso”, cuatro dominios identificados en “campañas maliciosas”, 166 campañas de “código malicioso” y más de 26.000 alertas preventivas generadas. En su última actualización, la cartera desmiente que el Éxito Simón Bolívar del sector Calipso, en Cali, sea un centro de torturas.

Lo mismo declaró el Grupo Éxito el pasado 23 de mayo luego de que el establecimiento fuera objeto de hurtos y saqueos. Lo cierto es que el sector Calipso de Cali ha sido uno de los más golpeados por la violencia en el Paro Nacional, tanto que desde allí se reportó la muerte del patrullero Juan Sebastián Briñez, de 21 años, el pasado 22 de mayo. Un día antes, las autoridades reportaron a una mujer muerta y 21 heridos en medio del fuego cruzado entre uniformados y civiles armados, quienes no serían parte de los manifestantes pacíficos.

La Policía, además, hizo una fuerte campaña de comunicaciones contra la denuncia pública de una joven de 17 años de Popayán, el pasado 12 de mayo, quien antes de suicidarse denunció en Facebook que entre cuatro miembros del Esmad le habrían bajado el pantalón y la habrían “manoseado”. Mientras la institución fijó posición en que se trata de una noticia falsa, la Fiscalía envió un equipo investigativo para esclarecer la situación. De hecho, según la última información, sigue en firme una investigación por posibles actos sexuales abusivos.

“Les toco coger me entre 4 no Hijueputas?? Yo soy a la que cogieron, en ningún momento me ven tirando piedras, no iba con ellos, me dirigía hacia la casa de un amigo que me dejaría quedar en su casa, cuando menos pensé estaban encima, ni siquiera corrí porque era peor, lo único que hice fue esconderme detrás de un muro, y solo porque estaba grabando me cogieron, en medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma, en el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban ‘desnudando’ quitando el pantalón”, escribió la presunta víctima.