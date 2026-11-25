La Tercera División del Ejército señaló que el ataque habría sido perpetrado por integrantes de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco”. Ante estos hechos, soldados del Grupo de Caballería…

Un nuevo ataque con drones cargados con explosivos se registró en Cauca. Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 24 de noviembre, en el sector del peaje Cachimbal, en el municipio de Santander de Quilichao. Según confirmó el Ejército Nacional, tropas de la Brigada 29 eran el blanco del ataque.

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Fue atacado con drones el peaje Cachimbal en Santander de Quilichao

La Tercera División del Ejército señaló que el ataque habría sido perpetrado por integrantes de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco”. Ante estos hechos, soldados del Grupo de Caballería Liviano Número 8 adelantan un despliegue operacional en el sector.

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#ComunicaciónOficial | Tropas de la #Brigada29, que brindan seguridad en el sector del peaje de Cachimbal, municipio de Santander de Quilichao, #Cauca, fueron objeto de un ataque con aeronaves no tripuladas, al parecer por integrantes de la estructura Jaime Martínez.



A esta… pic.twitter.com/Ldf15qTo5E — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) November 24, 2026

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Este no es el primer ataque en lo que va del año contra los peajes de Cauca. El pasado 11 de noviembre se registró un ataque por parte de grupos armados ilegales, que lanzaron explosivos contra el peaje de Mondomo (Cauca).

Hacia el mediodía se reportó el atentado, que habría sido ejecutado mediante drones sobre la vereda Cachimbal, en la vía entre Popayán y Santander de Quilichao. Según el reporte de las autoridades, no se registraron daños en la estructura física del peaje y tampoco hubo personas heridas.

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El hecho generó zozobra y temor entre los viajeros y los trabajadores del lugar. Debido a que el ataque se realizó mediante drones, las patrullas de la Policía Nacional en tierra no pudieron reaccionar al atentado. Sin embargo, desplegaron un dispositivo de seguridad en todo el sector para descartar la presencia de explosivos.

Las autoridades atribuyen inicialmente el hecho a las disidencias de las Farc, puntualmente a las estructuras Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, que tienen presencia en Santander de Quilichao, Caldono, Toribío y Buenos Aires.

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