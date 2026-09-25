Fue extraditado a Estados Unidos alias "Araña", jefe de los Comandos de Frontera

Alias “Araña” es uno de los principales mandos de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, fue extraditado a Estados Unidos en la mañana de este viernes 25 de septiembre. El jefe de los Comandos de Frontera, una de las estructuras disidentes de las Farc, era solicitado por ese país por delitos relacionados con el narcotráfico. El presidente Abelardo de la Espriella ya había firmado la extradición del jefe criminal el pasado 26 de agosto

Según confirmaron fuentes cercanas al proceso, miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Dijín y la Interpol iniciaron el traslado de alias “Araña” hacia…