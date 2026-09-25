Fue extraditado a Estados Unidos alias "Araña", jefe de los Comandos de Frontera
Alias “Araña”, jefe de los Comandos de Frontera, era solicitado por las autoridades estadounidenses por delitos relacionados con el narcotráfico. El presidente De la Espriella había firmado su extradición en agosto pasado.
Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.
Cerrar
Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, fue extraditado a Estados Unidos en la mañana de este viernes 25 de septiembre. El jefe de los Comandos de Frontera, una de las estructuras disidentes de las Farc, era solicitado por ese país por delitos relacionados con el narcotráfico. El presidente Abelardo de la Espriella ya había firmado la extradición del jefe criminal el pasado 26 de agosto
Según confirmaron fuentes cercanas al proceso, miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Dijín y la Interpol iniciaron el traslado de alias “Araña” hacia…
Según confirmaron fuentes cercanas al proceso, miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Dijín y la Interpol iniciaron el traslado de alias “Araña” hacia el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) desde las cinco de la madrugada. Posteriormente, fue llevado hasta Barranquilla (Atlántico), donde el presidente De la Espriella ya lo esperaba.