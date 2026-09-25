Terminó el paro armado en Santa Marta tras cuatro días de tensión y militarización

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Acabó el paro armado en Santa Marta (Magdalena). Así lo confirmó la gobernadora, María Margarita Guerra Zúñiga, a través de medios de comunicación: “Han sido días bastante complejos, pero lo hemos sacado adelante. La ciudad hoy está con total normalidad y está funcionando al 100 % como es”.
Según detalló en entrevista con Caracol Radio, los días 24 y 25 de septiembre han contado con la presencia de la cúpula militar en la capital del Magdalena. Asimismo, señaló que la ciudad continúa militarizada. “Hay más de mil hombres entre Ejército, Policía y la Fuerza Aérea, con el fin de brindar seguridad”, aseguró.
Contexto: Presidente De la Espriella ordena militarizar Santa Marta tras muerte de alias "Cholo"
El paro armado, que comenzó en la noche del pasado 21 de septiembre, fue una represalia por la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias “Cholo”, señalado como el segundo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
Durante varios días, la situación de orden público en la capital del Magdalena fue crítica, con estudiantes sin asistir a clases, más del 90 % del comercio cerrado y el transporte público suspendido. Ante estos hechos, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó el pasado 22 de septiembre la militarización de Santa Marta.
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“Ante las amenazas y los actos de intimidación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada contra comerciantes, transportadores y ciudadanos, ordené reforzar de inmediato la presencia militar y policial en Santa Marta”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X. Además, como parte del despliegue militar, se dispuso el sobrevuelo de aviones Kfir sobre la zona.
Por otro lado, el pasado 24 de septiembre, el presidente confirmó la captura de Yolima Johana Murgas Guzmán, alias “Yolima”, pareja sentimental de Freddy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, señalado como el principal jefe de las ACSN. Junto a ella fueron capturadas otras 13 personas en Santa Marta y Ciénaga (Magdalena).
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La muerte de alias "Cholo"
En la tarde del pasado 21 de septiembre, la Policía Nacional confirmó la muerte de alias “Cholo”, durante un operativo contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en el sector de Quebrada del Sol, corregimiento de Guachaca, zona rural de Santa Marta (Magdalena).
En el mismo operativo murieron otros seis presuntos integrantes del grupo armado. Como reacción al operativo, se han presentado quemas de vehículos, bloqueos sobre la Ruta del Sol, negocios comerciales cerrados, clases suspendidas y comunidades indígenas confinadas.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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Guillermo(n5sqs)•Hace 19 minutosEs evidente que estos Grupos Armados Organizados Residuales o GAOR, guerrillas y bandas criminales pasó de 15.120 miembros en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026. Esto representa un incremento del 90,5% en su pie de fuerza global. Resultado de la fallida "Paz Total", el legado de Petro y Cepeda.
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el ordenador(z553v)•Hace 20 minutosQué es lo que ha sacado adelante la gobernadora del Magdalena? El paro armado de los pachenca? El paro se cumplió a rajatabla, y si hoy hay "normalidad" es porque los criminales lo levantaron, no exactamente por la acción de la autoridades
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Carlosé Mejía(19865)•Hace 28 minutosTodo gracias al pequeño Abelardo y su pistolita.