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Gustavo Zuluaga: 40 años del asesinato del magistrado que llevó a Escobar ante la justicia

El magistrado Gustavo Zuluaga Valencia fue el primero en ordenar la captura contra Pablo Escobar Gaviria y evidenciar su relación con el narcotráfico. El cartel de Medellín ordenó el asesinato del magistrado el 30 de octubre de 1986 y, 40 años después, su crimen sigue impune. Su familia reconstruye la historia y pide que su legado no quede en el olvido.

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Redacción Judicial
El magistrado Gustavo Zuluaga Valencia fue el primero en ordenar la captura contra Pablo Escobar Gaviria y evidenciar su relación con el narcotráfico. El cartel de Medellín ordenó el asesinato del magistrado el 30 de octubre de 1986.
Foto: Archivo Familiar

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Carlos Mario Zuluaga Valencia tiene hoy más años de los que tenía su papá cuando lo asesinaron. Tres sicarios al servicio de Pablo Escobar Gaviria le dispararon a Gustavo Zuluaga Serna en la tarde del 30 de octubre de 1986, en un hecho que hoy, cuarenta años después, sigue en total impunidad. El primer juez en ordenar la captura del capo del cartel de Medellín murió sentado en el asiento del pasajero del vehículo que manejaba su esposa, Carmelita Valencia, que en ese momento tenía siete meses de embarazo. Zuluaga, el jurista, tenía 54 años y…

Por Redacción Judicial

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