Gustavo Zuluaga: 40 años del asesinato del magistrado que llevó a Escobar ante la justicia

Carlos Mario Zuluaga Valencia tiene hoy más años de los que tenía su papá cuando lo asesinaron. Tres sicarios al servicio de Pablo Escobar Gaviria le dispararon a Gustavo Zuluaga Serna en la tarde del 30 de octubre de 1986, en un hecho que hoy, cuarenta años después, sigue en total impunidad. El primer juez en ordenar la captura del capo del cartel de Medellín murió sentado en el asiento del pasajero del vehículo que manejaba su esposa, Carmelita Valencia, que en ese momento tenía siete meses de embarazo. Zuluaga, el jurista, tenía 54 años y…

Carlos Mario Zuluaga Valencia tiene hoy más años de los que tenía su papá cuando lo asesinaron. Tres sicarios al servicio de Pablo Escobar Gaviria le dispararon a Gustavo Zuluaga Serna en la tarde del 30 de octubre de 1986, en un hecho que hoy, cuarenta años después, sigue en total impunidad. El primer juez en ordenar la captura del capo del cartel de Medellín murió sentado en el asiento del pasajero del vehículo que manejaba su esposa, Carmelita Valencia, que en ese momento tenía siete meses de embarazo. Zuluaga, el jurista, tenía 54 años y hoy, su segundo hijo, tiene 56 y todavía se queda en silencio y respira profundo cuando el recuerdo de esa época le aprieta el pecho. Tiene grabadas las palabras de su mamá cuando la encontró herida en la Clínica Conquistadores: “Nos mataron al papá”.

La orden de asesinarlo vino del cartel de Medellín, en cabeza de Escobar Gaviria, quien para 1982 posaba de político en el Congreso de la República, ocupando una curul como suplente en la Cámara de Representantes. Incluso, en medio de una declaración de guerra contra la mafia desde el Estado, el jefe narcotraficante pasaba por intocable al supuestamente no tener antecedentes judiciales. Sin embargo, en agosto de 1983, El Espectador publicó el facsímil de una noticia original de 1976 en la que señalaban que Pablo Escobar había caído preso por narcotráfico. El entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, ordenó reabrir el expediente y también investigar el asesinato de los dos agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que había capturado a Escobar.

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La historia que reveló este diario, en cabeza de Guillermo Cano Isaza, era la siguiente: el 9 de junio de 1976, los agentes Luis Fernando Vasco y Gilberto de Jesús Hernández retuvieron en Pasto (Nariño) un camión que llevaba oculto un cargamento de 39 libras de cocaína. Aunque los conductores intentaron sobornar a los detectives, estos no aceptaron y los criminales terminaron delatando a Pablo Escobar. Ambos agentes que le seguían la pista al capo por narcotráfico fueron asesinados un año después. El expediente desapareció y el caso quedó en el olvido. Sin embargo, seis años después, el episodio volvió al escenario nacional. En septiembre de 1983, Gustavo Zuluaga Serna, quien se desempeñaba como juez décimo superior de Medellín, ordenó la captura de Escobar por el doble asesinato.

Esa decisión provocó que el entonces congresista perdiera su inmunidad parlamentaria y tuviera que optar por la clandestinidad. Así empezó una arremetida despiadada en contra de quienes recurrieron a las leyes y al periodismo para desmantelar esa red criminal. El caso de Zuluaga no fue el primero, pero sí es uno de los más emblemáticos de esa lucha. “Mi padre estaba muy orgulloso de ser juez. Sabía perfectamente cuál era su rol y profesionalmente es recordado por ser muy estricto. Los papás de mis amigos decían: ‘Llegó el hijo del juez. La justicia cojea, pero llega’. Era un chiste porque mi papá tenía movilidad reducida a raíz del polio. Él se reía de sí mismo y decía que avanzaba lento, pero seguro”, recordó Carlos Mario Zuluaga.

Gustavo Zuluaga Serna fue el juez que ordenó la captura de Pablo Escobar y su primo Gustavo Gaviria por el asesinato de dos agentes del DAS. Foto: Archivo Familiar

En 1985, Zuluaga Serna fue nombrado magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, pues el cartel de Medellín había asesinado al magistrado Álvaro Medina Ochoa, quien había confirmado la decisión de Zuluaga de capturar a Escobar. Hasta su despacho seguían llegando procesos contra la mafia, pero él nunca tuvo miedo. Su hijo Carlos Mario Zuluaga recuerda que incluso trataba de prepararlos para cuando llegara el día de su muerte, pues sabía que su cabeza la estaban pidiendo los capos de Medellín. Unos días antes de su asesinato, el magistrado pidió a sus escoltas que no volvieran más, pues ya habían sido amenazados. Su esposa, Carmelita Valencia, ya había sufrido también un atentado. En las conversaciones familiares, cada tanto Zuluaga Serna ponía el tema sobre la mesa.

“Él decía mucho que creía que la bebé que venía en camino iba a ser niño y tenía el nombre de Juan Pablo. Decía que le iba a tocar muy poquito papá, que lo cuidáramos, que mi abuela iba a ser un sostén para mi madre, que no nos preocupáramos porque íbamos a salir adelante y que tuviéramos siempre en cuenta su nombre y legado. Nos decía que nos teníamos que levantar como el ciclista, recordando a “Lucho” Herrera que se cayó en el Tour de Francia de 1985 y salió en la prensa ensangrentado. Nos decía: ‘Párense de donde sea, móntese en la bicicleta y sigan pedaleando. Así es todo en la vida’”, relató su hijo y recordó que el último día que vio a su papá fue en la mañana del 30 de octubre de 1986, cuando se despidió para ir al colegio. Ese día él le dio la bendición a su papá, luego un beso y salió.

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Por su condición de discapacidad, Carmelita Valencia recogía todos los días al magistrado Zuluaga en su oficina para llevarlo a almorzar a la casa. Era casi el mediodía cuando iban en el carro por la Avenida Bolivariana con calle 34 cuando tres sicarios al servicio aprovecharon que el tráfico se había detenido y dispararon contra el automóvil. El magistrado murió a sus 54 años recostado sobre el estómago de Carmelita, y a ella la alcanzaron tres balas. Mientras tanto, desde el salón de clases, Carlos Mario Zuluaga, de 16 años, escuchó los disparos. “Los niños se abalanzaron a la reja a mirar, pero yo no quise ir porque presentía que podía ser mi padre. Me dijeron que habían matado a un juez, pero mi papá ya era un magistrado”, contó a este diario.

Él salió corriendo a su casa, pero cuando llegó no había nadie. Fueron los vecinos los que le contaron que su papá había sufrido un atentado y que su mamá estaba en la clínica. Pero él mantuvo la esperanza de que su padre, y mejor amigo, estuviera vivo. En medio del relato sobre lo que pasó ese día, Carlos Mario Zuluaga hace una pausa larga, respira y retoma: “Cuando llegué a la clínica, lo único que pedía era que me dejaran ver a mi papá, pero solo pude verlo hasta el día del velorio. Y allí fue cuando mi mamá me dijo esa frase que me marcó por siempre”. El sepelio fue multitudinario y con honores. El entonces presidente Virgilio Barco describió al magistrado como “un ejemplo de consagración a la justicia”. La pesadilla, sin embargo, no terminó ahí. Las amenazas continuaron.

Gustavo Zuluaga Serna y sus hijos. Archivo Familiar. Foto: Archivo Familiar

A Carmelita Valencia la llamaron incontables veces para amenazarla y decirle que no buscara justicia. A Carlos Mario Zuluaga también lo amenazaron y le hicieron comentarios despectivos de personas que admiraban a Pablo Escobar. Para esa época, el juez 23 de Instrucción Criminal, Rodrigo Restrepo Yepes, fue el encargado de iniciar la investigación preliminar sobre el asesinato y la Policía Metropolitana alcanzó a adelantar algunos operativos en la ciudad para capturar a los criminales. Su mamá, con miedo, tres hijos y a la espera del cuarto, decidió no insistir en las denuncias. Ángela María nació el 11 de diciembre de 1986, 40 días después del asesinato. Carlos Mario Zuluaga dice que de su padre sacó el mismo sentido del humor. “Todos en la familia fuimos ese ciclista que se levantó y siguió adelante”, dijo.

Hoy el crimen sigue en la impunidad. La investigación se estancó al punto de que hoy la Fiscalía no sabe dónde está el expediente. A Pablo Escobar Gaviria lo mataron siete años después sobre el tejado de una casa en el barrio Los Olivos, en Medellín, en medio de una operación del Bloque de Búsqueda de la Policía. Nadie pudo identificar a los sicarios que le dispararon al magistrado Zuluaga y a su esposa. Su familia solo sabe que “fue ese criminal”, como se refieren a Escobar Gaviria, quien les arrebató la alegría y les provocó una herida tan profunda que 40 años después sigue doliendo igual. Todavía les cuesta hablar y esperan que, en medio de homenajes y conmemoraciones, el legado de su padre nunca quede en el olvido.

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