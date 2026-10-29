JEP imputa a nueve exfarc por tomas guerrilleras y masacres en Tolima, Huila y Quindío

En la mañana de este jueves 29 de octubre, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz imputó a nueve exjefes del antiguo Comando Conjunto Central de las desmovilizadas Farc para que respondan por su presunta responsabilidad en graves crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos en los departamentos de Tolima, Huila y Quindío.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Los imputados son Pablo Catatumbo Torres Victoria, alias "Pablo Catatumbo"; Luis Eduardo Rayo, alias "Marlon"; Henoc Capera Trujillo, alias "Giovanni" o "Giovanni Castro"; Jhon Jairo Oliveros Grisales, alias "Armando Pipas"; Gustavo Bocanegra Ortegón, alias "Donald" o "Donald Ferreira"; Nelson Antonio Jiménez Gantiva, alias "Gonzalo"; Wilson Ramírez Guzmán, alias "Teófilo González"; Víctor Hugo Silva Soto, alias "Erick" o "El Chivo" y Raúl Agudelo Medina, alias "Olivo Saldaña".

Publicidad

A estos exintegrantes de las Farc les imputaron los crímenes de guerra de homicidio en persona protegida (incluyendo a miembros de la fuerza pública fuera de combate), desplazamiento forzado, condenas o ejecuciones sin garantías judiciales, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, dirigir ataques contra la población civil, dirigir ataques contra objetos protegidos (como hospitales, escuelas e iglesias).

Lea también: Caso Miguel Uribe Turbay: la historia del disidente al que la JEP decidió no expulsar

También se les atribuyen los crímenes de guerra de destruir bienes del adversario sin que lo justificara la necesidad militar y no dar cuartel (es decir, ordenar que no quedara ningún adversario vivo), saqueo, matar o herir a traición (a través de engaños prohibidos) y uso de minas antipersonal que causan sufrimientos innecesarios. Así como los delitos de lesa humanidad de asesinato, traslado forzoso de la población, desaparición forzada, tortura y persecución.

"Las acciones del Comando Conjunto Central de las Farc causaron daños profundos e irreparables en la vida de las personas y las comunidades. El uso de armas de efectos indiscriminados en zonas urbanas, la destrucción de viviendas e infraestructura, los desplazamientos forzados y el empleo indiscriminado de minas antipersonal quebrantaron la dignidad humana, destruyeron proyectos de vida y fracturaron los vínculos con el territorio", dijo la magistrada Marcela Girlado Muñoz, quien lidera el caso.

Agregó: "Sus consecuencias, expresadas en lesiones permanentes, afectaciones emocionales y morales y desarraigo, prolongaron el sufrimiento de las víctimas y dejaron huellas que trascendieron generaciones. Es por eso que esta decisión es también un llamado para que, en medio del conflicto que aún no termina en Colombia, los crímenes no se repitan".

Le puede interesar: La hermana de una víctima de falsos positivos aún busca respuestas de un crimen hace 22 años

Pablo Catatumbo, exintegrante del último secretariado de las Farc, es uno de los imputados por estos hechos. Foto: EFE - Carlos Ortega

Los hallazgos de la JEP sobre el Comando Conjunto Central de las Farc

En su investigación, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP revisó cerca de 600 expedientes de la justicia ordinaria, analizaron 54 informes entregados por víctimas y sociedad civil y escucharon las versiones entregadas por 22 comparecientes de la antigua guerrilla de las Farc. También oyeron a 967 víctimas individuales y cuatro sujetos colectivos reconocidos ante la justicia transicional.

"Las víctimas, con resiliencia y valentía, narraron lo que sufrieron ante la JEP. Hablaron de los seres queridos que perdieron, de los proyectos de vida que no se hicieron realidad, del daño y de las secuelas que aún persisten, pero también expresaron su fortaleza para sobrevivir y seguir adelante después del horror del conflicto armado", expuso la magistrada Marcela Giraldo Muñoz.

Fue a partir de esa investigación que la JEP definió que las atrocidades cometidas por la antigua guerrilla de las Farc se perpetraron en el marco de dos patrones macrocriminales: el control social y territorial (que ocurrió en los casos del 78,4 % de las víctimas acreditadas) y la conducción de hostilidades o acciones armadas contra la fuerza pública y otros adversarios (el 13,9 % de los casos).

Lea: Tres civiles resultaron heridos tras ataque con dron cargado de explosivos en el Catatumbo

En el caso de los crímenes cometidos por el control social y territorial, la JEP documentó crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos desde 1990 por la antigua guerrilla de las Farc, en su interés por tomarse el poder político mediante las armas. "Persiguieron a personas que consideraban enemigas, impusieron reglas de comportamiento, intervinieron en las relaciones sociales, familiares y afectivas, presionaron a las autoridades locales y ejercieron control sobre la tierra y los bienes de la población, decidiendo incluso quién podía permanecer en determinados lugares, acceder a predios o disponer de ellos", señaló la JEP.

Uno de los casos documentados ocurrió en Roncesvalles (Tolima), donde las Farc asesinaron a Ángela Yesenia Bríñez Ballesteros, la personera municipal. Tenía 23 años y se convirtió en objetivo de la guerrilla por sus denuncias de graves violaciones de derechos humanos en la región cometidas por ese grupo ilegal. El crimen ocurrió en julio del año 2000, cuando se dirigía a entregar su renuncia.

También está el episodio de las amenazas de las Farc en julio de 2002 contra los alcaldes de 25 de los 47 municipios del Tolima, en las que los obligaban a renunciar. De los mandatarios amenazados, 16 tuvieron que trasladarse a Ibagué para despachar desde allí. Los hostigamientos se prolongaron hasta octubre de 2003, cuando durante el cierre de campaña en el corregimiento El Limón, Mario de Jesús Cardona, candidato a la Alcaldía de Chaparral, fue bajado de la tarima y asesinado frente a cerca de 200 personas.

Más contenido: Alias "El Gatico" fue capturado por crimen ocurrido hace casi 30 años

En cuanto al patrón de conducción de hostilidades, la justicia transicional documentó los crímenes cometidos en las tomas a poblaciones y los ataques a estaciones de Policía, así como en el desarrollo de emboscadas, sabotajes a infraestructura y minado defensivo del territorio. También ataques dirigidos contra la población civil y ataques indiscriminados que los afectaron. También crímenes contra integrantes de la fuerza pública que estaban heridos o fuera de combate, engaños prohibidos y minas antipersonal.

Entre los hechos enmarcados en este patrón criminal está la toma guerrillera de Roncesvalles (Tolima), en julio del año 2000, cuando integrantes de los frentes 21 y 50 de las Farc atacaron el municipio con cilindros bomba y ráfagas de disparos, destruyeron más de 30 construcciones y provocaron el desplazamiento de casi 800 personas. Durante el ataque, 13 policías resistieron hasta agotar su munición y se rindieron tras la promesa de que respetarían sus vidas. Sin embargo, fueron asesinados.

Publicidad

También el desplazamiento de más de 3.600 personas del corregimiento de Puerto Saldaña, en Rioblanco (Tolima), tras una toma guerrillera ocurrida entre abril y mayo del año 2000. Allí, los guerrilleros asesinaron a por lo menos 27 civiles, destruyeron alrededor de 200 viviendas y afectaron escuelas, puestos de salud y templos religiosos. Los exintegrantes de las Farc ya reconocieron responsabilidad temprana frente a este hecho y ahora podrán hacerlo frente a todos los crímenes que recoge la imputación.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.