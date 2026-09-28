Confirman preclusión del proceso contra periodista que denunció a Hollman Morris por acoso

Lina Marcela Castillo ya no tendrá que responder ante la justicia por las denuncias públicas de acoso sexual, amenazas y acoso laboral que hizo contra Hollman Morris en 2019. Un juzgado de Bogotá cerró los principales cargos del proceso que se abrió en contra de la periodista después de que el entonces concejal la denunciara. La decisión, conocida este lunes 28 de septiembre, deja pendiente solo una parte del caso: lo relacionado con lo que Castillo dijo sobre un presunto atropellamiento.

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La historia comenzó con una publicación en Facebook. Castillo contó allí que, mientras estuvo vinculada al entorno de trabajo de Morris entre 2016 y 2017, vivió y presenció situaciones de acoso y violencia contra mujeres. Días después, amplió su relato en una entrevista con La FM. Por esas declaraciones, fue acusada en 2023 de injuria y calumnia. Castillo no aceptó los cargos.

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Al revisar el caso, la jueza señaló que Castillo habló públicamente de hechos que afirmó haber vivido en primera persona. Para mantener el cargo de calumnia por sus denuncias de acoso sexual, explicó, no bastaba con que Morris rechazara los señalamientos: debía existir sustento para afirmar que ella sabía que eran falsos y, aun así, decidió difundirlos con el propósito de perjudicarlo. La jueza concluyó que ese sustento no estaba en el expediente. También descartó la acusación relacionada con las amenazas, porque Castillo no afirmó que Morris fuera quien las hubiera ejecutado.

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