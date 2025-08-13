No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial

Hoy es el último plazo para radicar la apelación contra condena a Álvaro Uribe

El recurso de apelación en contra del fallo en primera instancia a Álvaro Uribe Vélez debe ser presentado hoy, 13 de agosto, ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Esta instancia será la encargada de confirmar la decisión o absolver al expresidente en segunda instancia.

Redacción Judicial
13 de agosto de 2025 - 06:04 p. m.
El abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Jaime Granados, tiene hasta hoy, 13 de agosto, a las 5:00 p.m. para presentar la apelación en contra del fallo.
Foto: Óscar Pérez
Hoy, miércoles 13 de agosto, se cumple la fecha límite para que el abogado de Álvaro Uribe Vélez, Jaime Granados, interponga el recurso de apelación en contra del fallo en primera instancia que emitió la jueza 44 Penal, Sandra Liliana Heredia, quien condenó al exmandatario a 12 años de prisión domiciliaria

La fecha en la que el abogado Granados debía presentar el recurso de apelación era el pasado 11 de agosto. Sin embargo, la jueza accedió a la petición de la defensa y de la Procuraduría General de la Nación, concediendo dos días más para presentar la apelación al fallo.

El pasado 1 de agosto, se llevó a cabo la audiencia en la que la jueza Sandra Heredia, condenó al expresidente por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. En decisión de primera instancia, la togada consideró que Uribe Vélez, a través de emisarios, ofreció beneficios económicos y jurídicos a exparamilitares, para que hablaran a favor del expresidente y señalaran al senador Iván Cepeda de ser él quien, en realidad, estaría buscando torcer los testimonios que lo relacionaban con grupos paramilitares en Antioquia.

Por otro lado, el 11 de agosto, a través de un documento de 81 páginas, el procurador delegado para el caso del expresidente, Bladimir Cuadro Crespo, le pidió al Tribunal Superior de Bogotá que se revoque el fallo condenatorio a 12 años de prisión domiciliaria.

El documento fue sustentado por Cuadro Crespo, argumentando que el fallo se fundamentó en “conjeturas” y “no en evidencia contundente que desvirtúe la presunción de inocencia”. Asimismo, señaló vacíos en la valoración de las pruebas por parte de la jueza Sandra Heredia.

“No se estableció más allá de toda duda razonable que el expresidente Álvaro Uribe tuviera el grado de conocimiento exigible para atribuirle la presunta responsabilidad como determinador de cada uno de los eventos acusados. La sentencia de primera instancia no se ocupó de examinar detalladamente este aspecto medular para cada uno de los episodios examinados”, aseguró Cuadro Crespo.

Por Redacción Judicial

John Osorio(11688)Hace 31 minutos
Es mejor no apelar y promulgar que fue una persecución política y por lo mismo para que apelar si sabe el resultado; además de ser ratificada la condena, ya no habrá mas que descrédito y ruina política.
Arkanos(kwupp)Hace 34 minutos
Cadena Perpetua, incomunicado en la Gorgona ⚰️💩
JORGE HERNANDO DIAZ VALDIRI(3962)Hace 57 minutos
ES EL COLMO QUE NO HAYAN AVERIGUADO E INFORMADO QUE URIBE Y SUS APODERADOS PRESENTARON UN HABEAS CORPUS Y QUE MUY BIEN LE FUE NEGADO. ESTO SINO LO CUENTAN. DERECHIZACIÓN PERIODÍSTICA TENAZ, CADA DÍA MÁS REPUGNANTE SOBRE TODO ANTE EL DESPLIEGUE TAN EXCESIVO DE DE ESTA MUERTE DE UN SENADOR COMO CUALQUIER OTRO.
