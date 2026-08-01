Suben a 14 los heridos por atentado atribuido al Eln en Cúcuta: Policía da nuevos detalles

Desde Cúcuta, el director de la Policía calificó el hecho como un ataque “vil y terrorista” no solo contra las instalaciones policiales, sino contra toda la comunidad. Foto: Mindefensa

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El director de la Policía Nacional, el general William Rincón, entregó un nuevo balance del atentado terrorista atribuido al Eln contra el Comando de Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, y confirmó que el número de uniformados heridos ascendió a 11. El alto oficial también reveló que el camión bomba utilizado en el ataque estaba cargado con 15 artefactos explosivos.

Además, la Defensoría del pueblo señaló que tres civiles resultaron heridos. La entidad manifestó que este ataque se suma a otros hechos ocurridos en el departamento durante la misma semana: un atentado dirigido contra un mayor de la Policía en el municipio de Puerto Santander, mientras se desplazaba hacia Cúcuta, y un segundo ataque contra el coronel Jorge Andrés Bernal Granada, comandante de la Policía de Norte de Santander, registrado en el sector conocido como Curva Los Bananos, en la vía que conecta a Zulia con Sardinata. Además del atentando con explosivos contra la vivienda del congresista Ariel Rodríguez, en Los Patios.

Desde Cúcuta, el general Rincón calificó este reciente hecho como un ataque “vil y terrorista” no solo contra las instalaciones policiales, sino contra toda la comunidad. Explicó que, en el momento del atentado, los uniformados afectados prestaban servicio en un punto especial de la ciudad dispuesto para las festividades, y que el vehículo cargado con explosivos fue ubicado cerca de las instalaciones, en una zona residencial.

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“Once uniformados lesionados en un ataque totalmente vil y terrorista, no solo contra unas instalaciones y unos uniformados, sino contra toda una comunidad. No lo vamos a aceptar. Es un ataque en momentos en que nuestra policía prestaba un servicio en un lugar especial de Cúcuta para las festividades (...) Es claro y evidente que hay una afectación del Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, aseguró el general Rincón.

El pronunciamiento del director de la Policía se dio en medio de un Consejo de Seguridad Extraordinario que se adelanta en la Policía Metropolitana de Cúcuta para evaluar la situación de seguridad. En ese marco, las autoridades solicitaron la cancelación del Superconcierto previsto para hoy dentro de las Ferias de Cúcuta 2026, en el que se presentarían las agrupaciones Grupo Firme y Silvestre Dangond.

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La Policía Nacional también lamentó la muerte de “Gorda”, una perrita criolla que murió durante el atentado. Según la institución, el animal había llegado años atrás a la estación tras ser abandonado y, desde entonces, fue cuidado por los uniformados durante ocho años.

Así fue el atentado en Cúcuta

El ataque ocurrió en plena madrugada de este sábado, hacia las 3:30 a. m., cuando una serie de explosiones sacudió los alrededores del Comando de Policía de Norte de Santander, en Cúcuta. La magnitud de la detonación fue tal que las autoridades debieron cerrar de inmediato la avenida Los Libertadores, así como los accesos a Cenabastos, para controlar la zona y atender la emergencia. También se reportaron daños materiales en la sede del BBVA, ubicada justo frente al comando.

Según el primer reporte oficial, ocho uniformados resultaron heridos en el hecho. Además, el atentado le costó la vida a un canino de la institución, que se encontraba en las instalaciones al momento de las explosiones. La cifra aumentó con el paso de las horas.

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Actualmente se desarrolla un Consejo de Seguridad, liderado por el Ministerio de Defensa, la cúpula militar y policial y la Gobernación de Norte de Santander, con el fin de evaluar la situación de orden público en la región y definir las medidas a seguir tras el atentado.

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