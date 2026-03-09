Publicidad

Imputan a excandidato al Senado señalado por presuntos vínculos con “Papá Pitufo”

El excandidato al Senado Freddy Camilo Gómez Castaño, por el Partido de la U, es señalado de presuntamente hacer parte de la red de contrabando ligada a Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”. El político y cuatro exuniformados de la Policía no aceptaron los cuatro delitos que les imputó la Fiscalía.

Redacción Judicial
10 de marzo de 2026 - 01:52 a. m.
Camilo Gómez Castro fue imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de servidor público y tráfico de influencias de particular.
Foto: Archivo particular
En la noche de este lunes 9 de marzo, la Fiscalía General de la Nación imputó a Freddy Camilo Gómez Castro, excandidato al Senado de la República por el Partido de la U, señalado de presuntamente estar vinculado a la red de contrabando de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”.

Con él también fueron imputados José Luis Olaya Caicedo, Faudel Luis Salazar Piñeros, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez, exintegrantes de la Policía Nacional, señalados por su presunta vinculación con la misma red de corrupción. Los hombres fueron capturados el pasado 8 de marzo en Bogotá.

El ente investigador les imputó a las cinco personas los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de servidor público y tráfico de influencias de particular. Ninguno de ellos aceptó cargos.

Según la información entregada por la Fiscalía, estas cinco personas están presuntamente relacionadas con la red que entre los años 2023 y 2024 compró a funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) de puertos en ciudades como Barranquilla (Atlántico) y Cartagena (Bolívar) para ingresar cotrabando al país.

En su comunicado del pasado 8 de marzo, el ente investigador señaló que: “Los elementos materiales probatorios indican que presuntamente mantenía contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, funcionarios de la Polfa y de la Rama Judicial para que, a cambio de dinero, permitieran el ingreso al país, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando, o se abstuvieran de actuar contra la organización ilegal”.

Las pesquisas de la Fiscalía señalan que el exoficial Olaya Caicedo habría usado su experiencia de talento humano para identificar y perfilar a uniformados de la Polfa que pudieran colaborar con la red de alias “Papá Pitufo”. Además, presuntamente el exfuncionario se encargaba de recolectar dinero entre comerciantes de Cartagena para entregar dádivas a otros policías.

Por su parte, Bacca Sánchez habría tenido un papel directamente ligado al ingreso de contrabando por los puertos de Barranquilla y Cartagena. Al parecer, el hombre contactaba a agentes aduaneros y a propietarios de agencias para obtener listados de contenedores que no debían ser inspeccionados ni aprehendidos.

Por Redacción Judicial

