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Imputan a exjuez penal militar por exigir dinero a capitán para favorecerlo en investigación

Según la Fiscalía, el exjuez se habría reunido con el uniformado en abril de 2025 para solicitarle dinero a cambio de beneficiarlo judicialmente. Por estos hechos, fue imputado por el delito de concusión.

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Redacción Judicial
16 de septiembre de 2026 – 10:29 a. m.
El exjuez le habría exigido hasta COP 40 millones al uniformado a cambio de beneficiarlo en la investigación.
El exjuez le habría exigido hasta COP 40 millones al uniformado a cambio de beneficiarlo en la investigación.
Foto: Archivo particular

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El exjuez penal militar Javier Ardila Arias fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por, presuntamente, exigir COP 40 millones a un capitán del Ejército Nacional a cambio de favorecerlo en un proceso en su contra. Los hechos habrían ocurrido en abril de 2025.

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción estableció que, presuntamente, el 7 de abril de 2025 Ardila Arias se habría reunido con el oficial en una cantina de Florencia (Caquetá). En ese lugar, le habría solicitado el dinero a cambio de beneficiarlo judicialmente.

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Tres días después, al parecer, se volvió a encontrar con el capitán para reiterarle la petición. El ente investigador detalló que la actuación en la que presuntamente el exjuez pretendía favorecer al uniformado tuvo origen en una operación realizada por el Ejército el 11 de marzo de 2025, en zona rural de San José del Fragua (Caquetá).

Durante los sobrevuelos realizados en el marco de la operación contra organizaciones dedicadas al procesamiento de sustancias ilícitas, las autoridades observaron a varios hombres vestidos con prendas camufladas y armados con fusiles.

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Según explicó la Fiscalía, “posteriormente, se determinó que eran militares que reportaron coordenadas diferentes al lugar en el que realmente se encontraban”. Por estos hechos, el capitán del Ejército y dos suboficiales fueron procesados por los delitos de desobediencia y falsedad en documento público.

Las diligencias judiciales estaban a cargo del exjuez Ardila Arias, quien no impuso medida de aseguramiento contra los involucrados. Sin embargo, ante las exigencias de dinero del funcionario, el uniformado denunció los hechos ante el ente investigador. En ese sentido, la Fiscalía General de la Nación imputó al exfuncionario por el delito de concusión.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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