Imputan a hombre que habría recibió COP 1.220 millones por presunta venta ilegal de lotes

A través de un comunicado público, la Fiscalía General de la Nación detalló que, según la investigación, desde 2009 una asociación sin ánimo de lucro,…

Un fiscal de la Seccional Santander imputó delitos a Luis Daniel Sánchez Suárez, quien habría recibido dinero de 158 víctimas de bajos recursos por la venta de lotes destinados a la construcción de viviendas de interés social en la vereda Cristales de Barbosa (Santander). Sin embargo, el terreno ofrecido tenía un uso de suelo restringido que no permitía desarrollar el proyecto urbanístico.

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A través de un comunicado público, la Fiscalía General de la Nación detalló que, según la investigación, desde 2009 una asociación sin ánimo de lucro, representada por Sánchez Suárez, habría promovido la adquisición de predios para la autoconstrucción de las viviendas.

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Entre 2010 y 2023, las víctimas entregaron más de COP 1.220 millones de pesos. El ente investigador señaló que los aportes, que oscilaban entre los COP 500.000 y los COP 28 millones, se realizaron mediante la suscripción de contratos o la vinculación a comités y cuótas de administración.

De esta forma, fueron comercializados 127 lotes. Las evidencias indican que los predios ofrecidos estaban ubicados en una propiedad de Sánchez Suárez, destinada al desarrollo agropecuario tradicional y con restricciones ambientales, por lo que allí no era posible adelantar un plan de vivienda.

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La Fiscalía explicó que el dueño del bien y promotor de la iniciativa, al parecer, conocía la prohibición y continuó vendiendo lotes, pese a que tampoco contaba con los permisos requeridos por la administración municipal. Por estos hechos, le fueron imputados los delitos de estafa agravada en masa y urbanización ilegal. Los cargos no fueron aceptados.

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