Imputan a hombre señalado por desaparición y asesinato de un topógrafo en Yopal (Casanare)

Una fiscal de la Seccional Casanare de la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a un hombre identificado como Pedro David Nieves Mosquera por su presunta responsabilidad en la desaparición y asesinato del topógrafo Carlos Andrés Bello Humo, en hechos ocurridos el 21 de marzo de 2025, en zona rural de Yopal.

Según la investigación adelantada por la Fiscalía, la víctima fue contactada con engaños para que se desplazara hasta el municipio de Pore (Casanare), donde supuestamente se concretaría un negocio para la prestación de sus servicios en un sector conocido como Morichal.

Nieves Mosquera, quien para entonces se encontraba privado de la libertad, habría llamado a la familia del topógrafo y, haciéndose pasar por un disidente de las Farc, les dijo que el profesional estaba secuestrado y que debían pagar una alta suma de dinero para su liberación.

Las pruebas recopiladas por la Fiscalía en el marco de su investigación darían cuenta de que la familia del topógrafo realizó varias transacciones. Sin embargo, el cuerpo sin vida del topógrafo Bello Humo fue encontrado semanas después en un área boscosa, con heridas de arma de fuego.

Por estos hechos, Nieves Mosquera fue imputado por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro extorsivo agravado, desaparición forzada, homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Aunque el hombre no aceptó los cargos imputados, deberá permanecer privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanza la investigación en su contra. La Fiscalía señaló que por este crimen ya han sido judicializadas siete personas que habrían participado en el asesinato del topógrafo.

