Posteriormente, los presuntos responsables habrían intimidado y atacado con arma de fuego a quienes acompañaban a Medina Muñoz, y se…

Jhon Eduardo Sánchez Verú fue imputado por su presunta responsabilidad en el asesinato del líder campesino Nelson Medina Muñoz, ocurrido el 26 de junio de 2023 en la vereda Espinal, en Gigante (Huila). Según detalló la Fiscalía General de la Nación, Sánchez Verú, junto con otras personas, habría llegado a un establecimiento comercial y disparado en dos oportunidades contra la víctima, causándole la muerte.

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Imputan a presunto responsable del asesinato de un líder campesino en Huila en 2023

Posteriormente, los presuntos responsables habrían intimidado y atacado con arma de fuego a quienes acompañaban a Medina Muñoz, y se habrían apoderado de la camioneta en la que se movilizaban y de sus objetos de valor. El ente investigador señaló que una de las personas afectadas durante el hecho también resultó herida.

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La Fiscalía detalló que por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Sánchez Verú por los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, lesiones personales, hurto calificado y agravado.

Asimismo, fue imputado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado. Sin embargo, Sánchez Verú no aceptó los cargos, por lo que continuará privado de la libertad en un establecimiento carcelario, donde ya cumple otra condena por hechos distintos.

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Medina Muñoz era pescador artesanal y un reconocido líder en Gigante. Como integrante de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico en la represa El Quimbo (Asoquimbo) y de la Asociación de Pescadores de Puerto Seco, promovía plantones en el municipio contra estas iniciativas para exigirle al Estado la restitución de los derechos de las comunidades afectadas.

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