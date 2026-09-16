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Seis contratos y COP 2.481 millones: claves del caso contra el hermano de Daniel Quintero

La Fiscalía imputó a Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín, por su presunta participación en un caso de corrupción que habría desviado millones del Área Metropolitana del Valle de Aburrá al Cuerpo de Bomberos de Itagüí. Las autoridades le siguen la pista a chats y reuniones en las que se habrían negociado coimas del 15 % de los contratos.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
15 de septiembre de 2026 – 07:52 p. m.
El ente investigador sostiene que Miguel Quintero Calle, al parecer, daba órdenes para direccionar contratos de recursos públicos.
El ente investigador sostiene que Miguel Quintero Calle, al parecer, daba órdenes para direccionar contratos de recursos públicos.
Foto: Archivo Particular

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Miguel Andrés Quintero Calle, el hermano mayor del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, debe ahora rendirle cuentas a la justicia. Luego de tres aplazamientos y dos suspensiones de la audiencia, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al también exconcejal de la capital antioqueña por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.

Según el ente investigador, el político habría estado al frente de una red de corrupción durante la administración de su hermano…

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social – Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr
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