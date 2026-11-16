Incautan casi tres toneladas de cocaína ocultas en banano y café con destino a Bélgica

En un primer operativo, la Policía incautó 1.680 kilos de clorhidrato de cocaína en el puerto de Urabá. El hallazgo se logró mediante el análisis de imágenes de escáner y una inspección especializada de…

En un par de operativos adelantados en el marco de la Estrategia Esmeralda, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos, incautó 2.680 kilos de cocaína en los puertos de Urabá (Antioquia) y Cartagena (Bolívar). La droga, que estaba oculta en cajas de banano y en un contenedor de café verde, tenía como destino final Bélgica.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

En un primer operativo, la Policía incautó 1.680 kilos de clorhidrato de cocaína en el puerto de Urabá. El hallazgo se logró mediante el análisis de imágenes de escáner y una inspección especializada de carga.

Publicidad

Lea: Envían a prisión a alias “Primo Gay” y a otro presunto integrante del Clan del Golfo

El análisis estuvo a cargo de la Compañía Antinarcóticos de Selección de Objetivos (Casob), que identificó un contenedor tipo Open Side para someterlo a una inspección intrusiva. El procedimiento fue adelantado por la Compañía Antinarcóticos de Control Portuario y Aeroportuario Urabá, con el apoyo del Grupo Móvil de Intervención.

Durante la revisión, los uniformados encontraron el estupefaciente oculto en cajas de banano, distribuidas en cuatro pallets al interior del contenedor. La carga tenía como destino final el puerto de Amberes, Bélgica, una ruta que, según las autoridades, presuntamente sería utilizada por organizaciones criminales para enviar sustancias ilícitas hacia mercados internacionales.

De acuerdo con la Policía, con este resultado se afectan las finanzas de las organizaciones criminales con injerencia transnacional en más de USD 52 millones y se evita la comercialización de más de 4,2 millones de dosis de cocaína en los mercados ilegales.

Lea también: Así fue la captura de “Pata de Palo”, segundo jefe del Clan del Golfo y de los más buscados

El director de Antinarcóticos, el general William Castaño Ramos, afirmó: “Este resultado evidencia la importancia de fortalecer las capacidades tecnológicas y operacionales en los puertos del país. A través del análisis de imágenes de escáner, la inspección especializada y el trabajo articulado de nuestros uniformados, seguimos anticipándonos a las modalidades de ocultamiento utilizadas por las organizaciones narcotraficantes para enviar drogas ilícitas al exterior”.

1.000 kilos de coca en un contenedor de café verde en Cartagena

En otro operativo, la Policía incautó 1.000 kilos de clorhidrato de cocaína en el puerto de Cartagena, en un contenedor que transportaba café verde y tenía también como destino final Bélgica.

Foto: Policía

El hallazgo se hizo bajo la modalidad conocida como rip-off, utilizada para camuflar sustancias ilícitas dentro de contenedores con carga legítima. De acuerdo con la Policía, esta incautación afecta las finanzas de organizaciones criminales en más de COP 5.486 millones.

Según las autoridades, la Sala de Análisis de la Compañía, mediante labores de perfilamiento y controles antinarcóticos, identificó un contenedor procedente de Perú que se encontraba en tránsito y lo seleccionó para inspección. Con el apoyo del Grupo Móvil de Intervención FAST TEAM y el uso de medios tecnológicos, los uniformados detectaron elementos rectangulares ocultos dentro de la carga que contenían cocaína.

Siga leyendo: Atentados con explosivos contra peajes en la vía al Llano y Huila: esto se sabe

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.