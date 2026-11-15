Según las autoridades, el hombre lideraba la expansión territorial, el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión en Córdoba, Antioquia, Bolívar y…

Alias “Pata de Palo”, señalado como segundo jefe de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo, fue capturado en zona rural de Montería (Córdoba). La operación fue adelantada por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y en el marco de las operaciones sostenidas Aquiles y Agamenón.

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Así fue la captura de “Pata de Palo”, segundo jefe del Clan del Golfo y de los más buscados

Según las autoridades, el hombre lideraba la expansión territorial, el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión en Córdoba, Antioquia, Bolívar y Sucre, y era requerido por homicidio, porte ilegal de armas y concierto para delinquir agravado.

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El ministro de Defensa, Jorge Mora, destacó el resultado a través de X: “En zona rural de Montería, Córdoba, la Policía capturó a alias ‘Pata de Palo’, segundo cabecilla de la estructura ‘Roberto Vargas Gutiérrez’ del Clan del Golfo. Que lo tengan claro los criminales de la región: iremos por cada uno de ustedes. ¡Sus días están contados!”.

#MásDe100Milagros | ¡El miedo cambió de bando! A través de la Operación Nimrod 015 nuestra Fuerza Pública capturó a dos peligrosos cabecillas criminales: en Briceño, Antioquia, cayó alias ‘Primo Gay’, enlace del grupo narcoterrorista Clan del Golfo y cabecilla principal de la… pic.twitter.com/GGasbVz05H — Mindefensa (@mindefensa) November 15, 2026

Mora se refirió a esta captura junto con la de Néider Uñates López, alias “Primo Gay”, detenido en la vereda Santa Ana, en Briceño (Antioquia). Según Inteligencia Militar, este hombre, con cerca de una década de trayectoria criminal, habría militado en el Eln y en las disidencias de las Farc, y pasó de ser uno de los hombres de mayor confianza de alias “Calarcá” a integrar las filas de su grupo rival, el Clan del Golfo.

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El Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la DIJIN, explicó por qué era una pieza clave: “Debido a su peligrosidad, capacidad de mando y el impacto de sus acciones criminales sobre la población civil y la seguridad regional, el señor Presidente de la República lo había declarado objetivo de interés del Gobierno el pasado 22 de julio de 2026, durante una rueda de prensa realizada en la capital cordobesa”.

¿Quién es “Pata de Palo”?

De acuerdo con la inteligencia policial, tendría más de 23 años de trayectoria delictiva. Habría empezado a comienzos de 2003 en el Bloque Elmer Cárdenas de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, comandado por Freddy Rendón, alias “El Alemán”, donde se ganó la confianza de sus superiores y fue designado en cargos de importancia.

Tras la desmovilización de ese bloque, en 2006, habría sido llamado por los hermanos Úsuga David para conformar el grupo que luego se conocería como los Urabeños. Allí habría empezado como sicario y, gracias a su experiencia con armas de fuego, habría demostrado frialdad para cometer homicidios encargados por los principales jefes.

Según las autoridades, ya habría sido capturado en cuatro ocasiones. La primera habría ocurrido el 3 de febrero de 2010 en Los Córdobas, junto a otras 15 personas, durante un registro y allanamiento de tropas de la Brigada XI del Ejército, en el que se halló abundante material de guerra e intendencia militar.

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La segunda, el 20 de julio de 2012, en un puesto de control en la vía La Cordialidad, cuando transportaba tres fusiles, un revólver, 11 proveedores y 789 cartuchos calibre 5.56. La tercera, el 8 de diciembre de 2016, en la ciudad de Montería. Y la cuarta, el 13 de abril de 2018, por orden judicial, en cumplimiento de una orden de captura por homicidio agravado.

En noviembre de 2021 habría obtenido la libertad condicional y, en 2023, se habría reincorporado a la organización, retomando sus actividades y convirtiéndose en uno de los hombres de confianza de los principales jefes de la estructura.

Entre 2016 y 2017, se habría desempeñado como jefe principal de la entonces llamada subestructura Capital Pedro Vargas, hoy subestructura Javier Yepes Cantero, con cerca de 50 integrantes a su cargo. Estos se habrían encargado del cobro de extorsiones, la venta de estupefacientes y homicidios selectivos contra civiles y miembros de la Fuerza Pública, en zonas urbanas y rurales de Montería.

Desde su regreso, habría impulsado acciones violentas, homicidios selectivos y desplazamientos forzados. Dentro de la organización, coordinaba el accionar delictivo y armado de más de 1.440 integrantes distribuidos en ocho subestructuras: 470 serían hombres en armas y 974 corresponderían a Componentes Criminales Focalizados. Además, lideraba los planes de expansión del Clan del Golfo en Córdoba, Antioquia, Bolívar y Sucre, con control territorial ejercido mediante la violencia para sostener las economías ilícitas.

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Entre sus funciones, se le atribuye coordinar la recolección de dinero de extorsiones a comerciantes, ganaderos y actores del sector minero, incluidas empresas multinacionales y mineros artesanales. También estaría relacionado con la producción, el procesamiento y el transporte de clorhidrato de cocaína, y con la custodia y el control de rutas del tráfico de estupefacientes.

Para ocultar el dinero de las economías ilícitas, habría adquirido terrenos y apartamentos a nombre de terceros, bajo la modalidad de testaferrato. Estos bienes se habrían destinado al arrendamiento, lo que presuntamente permitía introducir recursos del narcotráfico en circuitos económicos aparentemente legales y dificultaba identificar a los beneficiarios reales y rastrear el origen del capital.

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Alias “Pata de Palo” fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad y puesto a disposición de la autoridad judicial competente. Un juez de control de garantías llevará a cabo la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos por homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, y concierto para delinquir agravado.

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