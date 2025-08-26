Investigan a alcalde de San José del Guaviare por presuntas irregularidades en contrato

La Investigación de la Procuraduría involucra a la empresa de acueducto y alcantarillado del municipio, Empoaguas E.S.P. Foto: Archivo Particular

La Procuraduría General de la Nación abrió investigaciones disciplinarias en contra del alcalde de San José del Guaviare (Guaviare), Willy Alejandro Rodríguez Rojas, y el exgerente de la empresa de acueducto y alcantarillado del municipio, Empoaguas E.S.P., Luis Orlando Castro Acosta.

La investigación está relacionada con presuntas irregularidades en un contrato para el fortalecimiento del programa de agua potable y saneamiento básico del municipio. Según el ente público, en el contrato se habrían establecido obligaciones a Empoaguas, para las cuales no fue creada la empresa de servicios públicos domiciliarios.

En consecuencia, según la Procuraduría, la empresa subcontrató las obligaciones a su cargo, lo que, según el ente, podría evidenciar una falta de capacidad y transparencia para firmar y ejecutar las actividades del negocio jurídicas. El ente de control no ha hehco referencia aún al monto de recursos públicos que se habrían comprometido en esa movida, al parecer, irregular.

Por estas presuntas irregularidades, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de obtener información sobre la terminación, liquidación y supervisión del contrato, así como su posible subcontratación.

Proceso contra exalcalde de Cartagena del Chairá (Caquetá)

Por otras irregularidades en contratos públicos, el pasado 24 de agosto, la Procuraduría puso en marcha una investigación disciplinaria contra el exalcalde de Cartagena del Chairá (Caquetá), Edilberto Molina Hernández, por posibles irregularidades en un contrato de instalación de 456 medidores de energía.

Según la Procuraduría Regional de Instrucción de Caquetá, todos los medidores de energía no fueron instalados y, en algunas ocasiones, no se evidenciaría su funcionamiento, por lo que la entidad pudo advertir un incumplimiento de sus actividades específicas.

La entidad decidió investigar la conducta del exmandatario, quien, al parecer, no atendió de manera inmediata las irregularidades por el presunto incumplimiento en la ejecución del contrato.

