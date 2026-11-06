Indígenas de Alto Baudó alertan por escalada de violencia y confinamiento de sus pueblos

El comunicado, con fecha del pasado 5 de noviembre, va dirigido a la opinión pública, defensores de derechos humanos, autoridades, entidades del Estado, organismos…

Las comunidades indígenas del Alto Baudó (Chocó) viven en medio de la zozobra y el miedo por el conflicto armado que cada vez los golpea con más fuerza. A través de un comunicado dirigido, el resguardo indígena Chory Jurubirá emitió una alerta temprana en la que describen las actuales condiciones que atraviesan y piden que se garantice y se respete el derecho a la vida digna.

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El comunicado, con fecha del pasado 5 de noviembre, va dirigido a la opinión pública, defensores de derechos humanos, autoridades, entidades del Estado, organismos internacionales y organizaciones indígenas. "Levantamos nuestra voz para emitir esta alerta temprana comunitaria ante la grave situación de riesgo humanitario, temor, zozobra y vulneración de nuestros derechos fundamentales que venimos enfrentando como pueblos originarios en nuestro territorio ancestral desde hace tiempo", se lee.

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En el documento, el pueblo indígena denuncia que la tranquilidad y la armonía de las comunidades se ha visto interrumpida por la presencia y las acciones de grupos armados en el territorio ancestral. "Esta situación ha generado miedo, zozobra, angustia, desesperación, tristeza y sufrimiento a nuestras familias. No queremos morir a mano de personas de este mundo, si no morir tranquilos de la vejez", apunta el comunicado.

En esa línea, los indígenas denunciaron que han sido víctimas de masacres, amenazas, señalamientos, desplazamientos forzados, enfrentamientos armados, confinamientos, torturas y otras formas de violencia. En efecto, esta misma semana, la gobernación del Chocó reportó el desplazamiento masivo de 282 personas hacia la cabecera municipal de Nuquí por la presencia de grupos armados. En su comunicado, el resguardo indígena denunció una masacre contra la comunidad de Villanueva Jurubirá.

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"Nosotros no hemos promovido esta guerra, no somos parte de ella y no tenemos por qué continuar pagando con nuestras vidas, nuestra tranquilidad y nuestra permanencia territorial las consecuencias de un conflicto armado que no nos pertenece. Nuestras comunidades no son objetivos militares, nuestros territorios no son campos de batalla y nuestras autoridades tradicionales no deben ser objeto de presiones", agregaron.

A través de la alerta temprana, la comunidad indígena pidió el respeto por el derecho a la vida y el derecho a permanecer en el territorio sin miedo. "Hacemos un llamado urgente a la solidaridad, al acompañamiento institucional y a la acción inmediata para evitar que la violencia siga destruyendo nuestras comunidades como fue en Villanueva Jurubirá", concluye el comunicado.

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