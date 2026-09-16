Según detallaron fuentes al interior del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el traslado del excongresista hacia la cárcel La Picota se realizó ayer martes, 15 de septiembre. Manzur estaba recluido en la Escuela de Carabineros de la…

El presidente Abelardo de la Espriella sigue moviendo a los reclusos de las cárceles del país. Esta vez el turno fue para el excongresista Wadith Manzur, señalado por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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Inpec traslada a Wadith Manzur a cárcel La Picota por orden de De la Espriella

Según detallaron fuentes al interior del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el traslado del excongresista hacia la cárcel La Picota se realizó ayer martes, 15 de septiembre. Manzur estaba recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía desde marzo pasado.

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Su traslado se debe a una orden del presidente De la Espriella, quien ha anunciado que los privados de la libertad, en especial los vinculados a casos de corrupción, deben ser llevados a cárceles ordinarias del país.

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En el caso puntual de Manzur, su captura se hizo efectiva el pasado 12 de marzo luego de que se entregara al búnker de la Fiscalía General de la Nación. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia impartió la orden el 11 de marzo. Manzur se pronunció a través de la red social X, donde manifestó: “Recibo con serenidad y absoluto respeto la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Tengo plena tranquilidad frente a mis actuaciones y total disposición para atender cada requerimiento del alto tribunal; por eso me pongo a disposición de las autoridades”.

Esta decisión se dio tras la revisión que hizo la Sala de Instrucción de la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, en la que pidió enviar a prisión a los políticos al considerar que hay indicios suficientes sobre su participación en el entramado de corrupción de la Ungrd.

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La ponencia del magistrado Rodríguez sostenía que la Corte tiene en su poder documentos, grabaciones y testimonios, dentro de otras pruebas, que apuntan a la posible responsabilidad de seis políticos en el escándalo. Esas pruebas que enlistó el ponente del caso darían cuenta de que los congresistas le dieron el visto bueno a los créditos de la Nación a cambio de cupos indicativos.

Esos ofrecimientos habrían llegado a los congresistas por órdenes, al parecer, de los exministros del Interior y de Hacienda, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla.

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