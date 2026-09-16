Inspeccionan sede del Polo Democrático por supuestas irregularidades en elecciones

En la tarde de este martes 14 de septiembre, la Fiscalía General adelantó una inspección en la sede del Polo Democrático en Bogotá. La diligencia se llevó a cabo en el marco de una indagación que se adelanta por supuestas irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico en la que el partido definió que su candidato a la presidencia de 2026 sería Iván Cepeda Castro.

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De acuerdo con el ente investigador, la inspección fue adelantada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción y tuvo el avala de un juez de control de garantías. En la diligencia participaron funcionarios de la Dijin de la Policía, quienes llegaron hasta la localidad de Teusaquillo en Bogotá, donde están ubicadas las instalaciones de la sede política de la colectividad.

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«El propósito era recopilar documentos, cuentas y soportes, entre otros elementos financieros y contables, relacionados con la consulta interna realizada para elegir candidato presidencial, en la que participaron Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho Mejía», aseguró el ente investigador. Asimismo, expuso que la Fiscalía verifica «si la información que reposa en la autoridad electoral corresponde a los reales financiadores de las campañas».

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Por otra parte, el pasado 14 de septiembre la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el hoy senador Iván Cepeda Castro. Según detalló el alto tribunal, busca establecer si hubo irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico. Esa consulta se realizó en octubre de 2025 y, tras su resultado, el partido definió que el candidato de esa colectividad para la elecciones presidenciales de 2026 sería Iván Cepeda.

El magistrado ponente de esta investigación, Francisco Farfán, ordenó la práctica de pruebas y declaraciones. En su momento, al Consejo Nacional Electoral (CNE) llegó una demanda en la que pedían la investigación porque “estuvo muy a ras del tope electoral; aunque no se lo pasó, hay varias inconsistencias. Entre ellas está que el dueño de Samat ha salido a manifestar que él no tiene nada que ver con Cepeda, pero aparece como donante. Y esta empresa que tiene un capital de cero pesos sale a donarle COP 600 millones”. Desde el Pacto Histórico negaron cualquier irregularidad y el pasado 1 de septiembre, el CNE decidió abstenerse de iniciar una investigación administrativa en contra del excandidato.

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