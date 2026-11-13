Investigadora y defensora de derechos humanos Norma Vera denunció amenazas de muerte

"El arreglo floral en bolsas negras contenía una impresión de mi rostro acompañada de una amenaza explícita y un ultimátum ‘Muere 24.H'", detalló la investigadora en una mensaje en X.

Una corona fúnebre y una fotografía con un mensaje de amenaza llegó hasta la casa de la investigadora Norma Vera Salazar. La defensora de derechos humanos denunció a través de sus redes sociales el hecho del que fue víctima este 11 de noviembre.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

En la publicación, Vera Salazar señaló que la intimidación está relacionada con un patrón sistemático de estigmatización y hostigamiento judicial por parte del exparamilitar Hernán Giraldo a raíz de sus investigaciones sobre la Sierra Nevada.

"La violencia busca silenciar el análisis riguroso sobre las estructuras armadas y las continuidades de control territorial en la región. Exijo a la Fiscalía investigar de inmediato esta amenaza de muerte, a la UNP redoblar medidas y a los organismos de control un monitoreo efectivo. La labor de defensa de derechos humanos no se detiene", escribió Vera Salazar.

HILO URGENTE / DENUNCIA PÚBLICA

Denuncio el gravísimo escalamiento del riesgo contra mi vida como defensora de derechos humanos e investigadora en el Caribe. En la madrugada del 11 de noviembre, fue dejado un sufragio fúnebre en la terraza de mi casa en Santa Marta.

El arreglo… pic.twitter.com/x1mdM4Nxgr — Norma Vera Salazar (@NormaVeraSa) November 12, 2026

La investigadora durante años le ha seguido la pista a las movidas de Hernán Giraldo, también conocido como "El Patrón" o "El Señor de la Sierra" y ha trabajado con víctimas de la guerra paramilitar en el departamento del Magdalena. En este camino, la justicia, por medio de decisiones como la del pasado 28 de julio, cuando Giraldo fue condenado a más de 20 años de cárcel por haber abusado y explotado sexualmente a tres niñas de 11 y 12 años, ha respaldado sus investigaciones.

En contexto: “A los criminales les gusta que los académicos nos silenciemos”: investigadora Norma Vera

En esos casos, la justicia confirmó que el exjefe del Frente Resistencia Tayrona de las AUC abusó sexualmente de niñas y adolescentes, sometiéndolas a vejámenes y obligándolas a tener relaciones íntimas con él. Muestra de ello es la sentencia de julio pasado, que trata sobre los casos puntuales de tres menores de edad que, como logró probarlo la Fiscalía, fueron obligadas a tener relaciones sexuales con Giraldo, a vivir en las fincas donde residía y visitarlo cada semana en cárceles de Medellín e Itagüí (Antioquia) y Barranquilla (Atlántico), donde estuvo privado de la libertad antes de su extradición a Estados Unidos.

La investigadora ha encontrado muchos más casos. Durante años recorrió las comunidades de Magdalena afectadas por la guerra de los paramilitares y documentó al menos 202 casos de víctimas de violencia sexual por hechos presuntamente atribuidos a Giraldo.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.