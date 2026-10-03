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“A los criminales les gusta que los académicos nos silenciemos”: investigadora Norma Vera

La investigadora Norma Vera Salazar, quien durante años ha estudiado la forma en que actuaron las autodefensas de Hernán Giraldo en el departamento de Magdalena y las acciones criminales de otros grupos ilegales, respondió a los señalamientos del exjefe paramilitar en su contra. Aseguró que lo que ha dicho sobre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y la violencia sexual contra menores está plenamente documentado.

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Gustavo Montes Arias y Valentina Gutiérrez Restrepo
La investigadora Norma Vera Salazar lleva años documentando la violencia sexual y otros crímenes cometidos por las autodefensas en Magdalena.
La investigadora Norma Vera Salazar lleva años documentando la violencia sexual y otros crímenes cometidos por las autodefensas en Magdalena.
Foto: Archivo particular

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Desde la cárcel La Paz, en Itagüí (Antioquia), el exparamilitar Hernán Giraldo, quien comandó el Frente Resistencia Tayrona de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), le envió una carta a la fiscal general de la Nación con una petición clara: que investigue a quienes lo señalan a él y a familiares suyos de tener relación con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), la estructura ilegal que durante las últimas semanas ha sembrado el horror en el departamento de Magdalena. La misiva del exjefe paramilitar…

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social – Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

vgutierrez@elespectador.com
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Comentarios
  • Francisco(bz384)Hace 13 minutos
    Bravo, doctora Vera. La escuché en estos días en la radio: rigurosa, clara, seria y valiente. Gracias por su labor esclarecedora (p.s. los abusos de Giraldo en la Sierra Nevada eran tan conocidos, que por eso lo apodaban "Taladro").
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