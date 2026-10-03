“A los criminales les gusta que los académicos nos silenciemos”: investigadora Norma Vera

Desde la cárcel La Paz, en Itagüí (Antioquia), el exparamilitar Hernán Giraldo, quien comandó el Frente Resistencia Tayrona de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), le envió una carta a la fiscal general de la Nación con una petición clara: que investigue a quienes lo señalan a él y a familiares suyos de tener relación con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), la estructura ilegal que durante las últimas semanas ha sembrado el horror en el departamento de Magdalena. La misiva del exjefe paramilitar…

Desde la cárcel La Paz, en Itagüí (Antioquia), el exparamilitar Hernán Giraldo, quien comandó el Frente Resistencia Tayrona de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), le envió una carta a la fiscal general de la Nación con una petición clara: que investigue a quienes lo señalan a él y a familiares suyos de tener relación con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), la estructura ilegal que durante las últimas semanas ha sembrado el horror en el departamento de Magdalena. La misiva del exjefe paramilitar fue un golpe en el estómago para víctimas e investigadores como Norma Vera Salazar, que durante años le han seguido la pista a las movidas de alias “El Patrón”, “El Taladro” o “El Señor de la Sierra”.

En entrevista con El Espectador, la investigadora Vera Salazar defendió su postura frente a la información que durante años ha recopilado trabajando con las víctimas de la guerra paramilitar en el departamento de Magdalena. Se refirió también a la forma en la que la justicia, por medio de decisiones como la del pasado 28 de julio, cuando Giraldo fue condenado a más de 20 años de cárcel por haber abusado y explotado sexualmente a tres niñas de 11 y 12 años, ha respaldado sus investigaciones. Y aseguró que sí hay relación entre el antiguo Frente Resistencia Tayrona de las AUC y las ACSN que operan hoy en esa región del país.

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La carta enviada por Giraldo a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, cuestiona pronunciamientos recientes de la investigadora Vera Salazar en medios de comunicación, tras las alteraciones al orden público que se han registrado en las últimas semanas en el departamento de Magdalena. En sus declaraciones no ha dicho que las ACSN y el Frente Resistencia Tayrona son el mismo grupo que comandó Giraldo ni que su familia hace parte de esa organización, pero sí que existe una “relación de sucesión y recomposición criminal documentada”. En su diálogo con este diario, Vera Salazar señaló que la Defensoría del Pueblo ha documentado la forma en la que se han transformado esas estructuras ilegales.

“Hay una trayectoria que va desde las Autodefensas de El Mamey, las Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira y el Bloque o Frente Resistencia Tayronam, hasta Los Giraldo, Los Pachenca y las actuales ACSN”, explicó Vera Salazar. Dijo que hay pruebas más allá de la prevalencia del apellido Giraldo. “La evidencia incluye la persistencia del control territorial, las economías ilegales, los corredores estratégicos, las redes de narcotráfico y extorsión y formas de gobernanza armada en la Sierra Nevada. También existen trayectorias individuales documentadas, como la de Deimer Patiño Giraldo, alias ‘80’, sobrino de Hernán Giraldo e identificado como jefe de Los Pachenca en la transición hacia ACSN”, dijo la investigadora.

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Hernán Giraldo, exjefe del Frente Resistencia Tayrona de las AUC, estuvo extraditado en Estados Unidos. Hoy paga una condena en la cárcel de Itagüí (Antioquia). Foto: EFE - —

El exjefe paramilitar señala en su carta que Vera Salazar “emprendió desde hace más de un año una campaña de desinformación” al asegurar que él es “el líder de las estructuras actuales, que todo sigue bajo el control de él y su familia”. En esa línea, la investigadora aclaró: “La formulación correcta es que las ACSN son herederas o sucesoras de redes, economías y formas de control provenientes de la estructura paramilitar de Hernán Giraldo; no que sean idénticas a ella ni que el parentesco constituya una prueba de pertenencia o responsabilidad penal”. Agregó: “Lamento mucho si hay miembros de la familia que sienten que el llevar el apellido y pertenecer a un linaje les genera una estigmatización. Pero mi análisis se desprende de cualquier tema personal; es técnico, documentado y construido teóricamente”.

La otra parte de las declaraciones de Vera Salazar cuestionadas por Giraldo está relacionada con lo que la propia justicia ha confirmado ya por medio de sentencias: que el exjefe del Frente Resistencia Tayrona de las AUC abusó sexualmente de niñas y adolescentes, sometiéndolas a vejámenes y obligándolas a tener relaciones íntimas con él. Muestra de ello es la sentencia de julio pasado, que trata sobre los casos puntuales de tres menores de edad que, como logró probarlo la Fiscalía, fueron obligadas a tener relaciones sexuales con Giraldo, a vivir en las fincas donde residía y visitarlo cada semana en cárceles de Medellín e Itagüí (Antioquia) y Barranquilla (Atlántico), donde estuvo privado de la libertad antes de su extradición a Estados Unidos.

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La investigadora ha encontrado muchos más casos. Durante años recorrió las comunidades de Magdalena afectadas por la guerra de los paramilitares y documentó al menos 202 casos de víctimas de violencia sexual por hechos presuntamente atribuidos a Giraldo. El exjefe paramilitar sostiene que Vera Salazar no le ha entregado esa información a las autoridades y que “su aporte de verdad fue nulo”. Sin embargo, la investigadora señaló en su conversación con este diario que la razón por la que no le ha entregado a la Fiscalía los nombres e información personal de las víctimas es porque esos datos gozan de reserva, fueron recopilados durante investigaciones académicas y las víctimas no autorizaron que fueran divulgados.

“No he entregado los nombres porque la documentación es anónima. Las víctimas accedieron a que yo documentara sus testimonios y casos sin entregar sus nombres, porque era un ejercicio de memoria, verdad y reparación, pero no un ejercicio de justicia efectiva”, le explicó la investigadora a este diario. “Es una verdad objetiva y concreta: Hernán Giraldo es un violador condenado de menores de edad. Mi investigación demuestra, desde el punto de vista académico, que fueron 202 niñas. Le mintió a Justicia y Paz, al territorio, a la reivindicación, a la verdad y la justicia (…) A los criminales les gusta que los académicos nos silenciemos, no les gusta que enfrentemos directamente verdades tan complejas como estas”, concluyó.

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