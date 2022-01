Investigan muerte de perro al que habrían lanzado tras partido de Colombia

Imagen captada por uno de los vecinos del sector en Cartagena. Foto: Archivo Particular

Hemorragia abdominal, ruptura de vísceras y politraumatismo. Ese fue el diagnóstico tras la muerte de un perro mediano, el cual al parecer fue lanzado de un piso alto en el conjunto residencial El Club, en el barrio La Carolina de Cartagena. Denuncian que una persona, dada la derrota 0-1 de la Sección Colombia ante el combinado peruano, lo habría lanzado al aire.

El hecho fue reportado por María Bonfante, representante de la Asociación Protectora de Animales de Cartagena. “¿Qué les pasa a los cartageneros? Un desadaptado del barrio Villa Estrella, porque Colombia pierde un partido, ¿lanza un perro de un piso alto de un edificio?”, señaló.

De acuerdo con Bonfante, tras información de la comunidad del conjunto residencial, explicó que no habría sido lanzado por su dueño, pues el animal era mascota de otra persona que no vivía en ese lugar. El animal fue llevado a un centro veterinario, pero no resistió la gravedad de las heridas.

¿Qué les pasa a los cartageneros? Un desadaptado del barrio Villa Estrella porque Colombia pierde el partido lanzan un perro de un piso alto de un edificio.#CartagenaEsUnInfierno @PoliciaCtagena @AlcaldiaCTG @FiscaliaCol

¡Inadmisible y repugnante! pic.twitter.com/CGf5f300I8 — María B. Bonfante (@BonfanteMaria) January 29, 2022

“Como representante legal de la Asociación Protectora de Animales de Cartagena de Indias, a los ciudadanos que habitan en el conjunto que interpongan la denuncia pertinente del caso en la Fiscalía General de la Nación en Cartagena. Nosotros estaremos coadyuvantes o, en su defecto, si no lo hacen, lo haremos nosotros”, agregó Bonfante.

En consecuencia, el brigadier general Nicolás Zapata, de la Policía Metropolitana de Cartagena, dio a conocer que uniformados de Protección Ambiental y Ecológica ya iniciaron una investigación sobre los hechos. Van a verificar cámaras de seguridad y testimonios de la comunidad.

#YoProtejoLosAnimales Siempre brindamos nuestro apoyo incondicional en defensa de los animales y la protección del medio ambiente. #EsUnHonorSerPolicía pic.twitter.com/WdA0E2sZh4 — Brigadier General. Nicolás Zapata Restrepo (@PoliciaCtagena) January 29, 2022

