La cifra se conoció en medio de una audiencia en la que la JEP vinculó a 10 generales retirados del Ejército Nacional como máximos responsables por su responsabilidad, desde los más altos niveles de mando militar, en…

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aumentó el número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, también llamadas falsos positivos, registradas entre 1990 y 2016. La jurisdicción sumó 124 víctimas al registro investigativo, por lo que la cifra pasó de 7.837 a 7.961, documentadas por el Grupo de Análisis de la Información.

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La cifra se conoció en medio de una audiencia en la que la JEP vinculó a 10 generales retirados del Ejército Nacional como máximos responsables por su responsabilidad, desde los más altos niveles de mando militar, en las ejecuciones extrajudiciales en todo el país.

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Contexto: JEP identifica a diez generales como responsables de falsos positivos entre 2005 y 2008

De ellos, siete militares fueron llamados a reconocer responsabilidad y otros tres fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) por su participación en la consolidación del patrón nacional entre 2005 y 2008. "La Sala estableció que este fenómeno se manifestó desde, al menos, 2002, bajo distintas dinámicas territoriales, y que entre 2005 y 2008 adquirió una dimensión nacional, periodo en el que se concentró el 76 % de la victimización", señaló la jurisdicción.

En la audiencia, el presidente de la jurisdicción, el magistrado Danilo Rojas Betancourth, aseguró: "Las víctimas aumentaron cuando la actividad de las guerrillas y paramilitares disminuían. Por ejemplo, en 2007, por cada víctima de acciones bélicas de las Farc, hubo más de ocho víctimas de este fenómeno".

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Asimismo, agregó: "La JEP integró y depuró 150 bases de datos, 1.018 informes y cerca de 40.000 anexos. Con ellos documentó 7.961 víctimas con nombre propio entre 1990 y 2016. Este constituye hoy en día el universo de documentación interinstitucional más integrado y robusto sobre las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate en el país".

Durante la audiencia, la Sala analizó el papel de cada uno de los comparecientes en el fenómeno criminal y los llamó a reconocer responsabilidad como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los asesinatos y desapariciones forzadas de personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate.

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Los militares retirados señalados son el general (r) Luis Felipe Paredes Cadena; los mayores generales (r) Carlos Orlando Quiroga Ferreira, Justo Eliseo Peña Sánchez, Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, Hernando Pérez Molina y Guillermo Quiñónez Quiroz, y el brigadier general (r) José Joaquín Cortés Franco.

La Sala también identificó como máximos responsables por estos crímenes a los generales (r) Mario Montoya Uribe y Óscar Enrique González Peña, y al mayor general (r) Luis Roberto Pico Hernández. Sin embargo, sus procesos fueron enviados a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP para adelantar un proceso adversarial.

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