La investigación comenzó luego de que se hiciera pública una carta fechada el 23 de octubre de 2025, en la que la Universidad…

Este 19 de noviembre, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la representante a la Cámara por el Pacto Histórico Luz Verónica Estrada Holguín, por la presunta falsificación de su título universitario. Puntualmente, la congresista habría mentido sobre su diploma como ingeniera de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional, sede Medellín, y sobre la tarjeta profesional.

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La investigación comenzó luego de que se hiciera pública una carta fechada el 23 de octubre de 2025, en la que la Universidad Nacional desmiente la existencia del título que la representante habría presentado ante el Congreso. Estrada, además, trabajó en algunas dependencias públicas durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

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“Se certifica que después de revisados los archivos tanto físicos como digitales de esta dependencia, no se encontró ningún registro de que sea egresada de esta universidad y sede del programa curricular del pregrado antes mencionado”, señala el documento, que se conoció en la noche de este 18 de noviembre.

En la mañana de este 19 de noviembre, la Universidad Nacional volvió a pronunciarse sobre el caso. Por medio de un comunicado, explicó que la autenticidad de los títulos y certificaciones que expide se verifica mediante sus registros oficiales y los procedimientos académicos y administrativos establecidos para su expedición. Estos, añadió, “están estandarizados y gozan de un sistema de blindaje alto”.

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La universidad también informó que ya había presentado “la denuncia correspondiente y continuará impulsando su trámite ante las autoridades competentes, para que se determinen las responsabilidades y se adopten las sanciones que haya lugar”.

De acuerdo con el rector del plantel, José Ismael Peña, “por estos hechos, la universidad presentó la denuncia correspondiente el 20 de noviembre de 2025 y se radicó en el sistema de la Fiscalía General de la Nación el 4 de diciembre del mismo año”.

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En horas de la mañana, Verónica Botero Fernández, exdecana de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional entre 2018 y 2024, en entrevista con medios de comunicación, había confirmado que su firma no aparecía en el diploma presentado por Estrada Holguín. "Anoche me mandaron copias de su diploma, de su certificado de notas y de la tarjeta profesional (…) fui a mirar la fecha de grado y me di cuenta de que fue durante mi decanatura", dijo.

De acuerdo con Botero, los diplomas entregados por la Universidad Nacional son firmados por el decano o la decana de turno, el rector o rectora de turno y el secretario o secretaria general de turno. "Cuando miro ese diploma, tenía la firma de la rectora, la firma de la secretaría general, pero la firma que había del decano no era la mía ni de ninguno de los decanos que me antecedió o me sucedió", aseguró.

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Tras conocerse la polémica alrededor de Luz Verónica Estrada, algunos de sus compañeros en el Pacto Histórico le pidieron que renunciara a su curul. A través de X, el senador Agmeth Escaf señaló: “No es fácil salir a decir esto públicamente, pero ante tantas evidencias que indican que presuntamente ella accedió a contratos con el Estado presentando diplomas falsificados, lo coherente es pedirle que dé un paso al costado. El Pacto no se merece esto”.

Con mucho dolor le hago esta petición a una compañera de bancada: @Veronicaho88, debes renunciar a tu curul.



No es fácil salir a decir esto públicamente, pero ante tantas evidencias que indican que presuntamente ella accedió a contratos con el Estado presentando diplomas… pic.twitter.com/k0I7gbHKDY — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) November 19, 2026

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