JEP garantiza la representación de 127 víctimas tras retiro de la Corporación Mil Víctimas

La JEP solicitó la información personal y los datos de contacto de las víctimas representadas, con el objetivo de “garantizar la continuidad de sus derechos procesales”. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este sábado 21 de febrero, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se pronunció sobre el anuncio realizado por la Corporación Mil Víctimas, que representaba a 127 víctimas de secuestro de la exguerrilla de las Farc ante esa jurisdicción, y que informó el abandono de sus labores como representantes. Esto, al señalar que la JEP habría vulnerado su derecho a la participación en el macrocaso 01, el cual investiga el secuestro y otros crímenes cometidos por esa guerrilla.

Al respecto, la JEP señaló que “activará los mecanismos institucionales necesarios para garantizar la continuidad de su representación judicial y la plena protección” de los derechos procesales de las víctimas. Según la jurisdicción, se solicitó a la organización el envío del listado con los nombres, números de identificación y datos de contacto de las víctimas representadas.

Contexto: Las 127 víctimas que se quedarían sin representación ante la JEP en el caso 01

Se trata de “proceder oportunamente a la reasignación de la representación judicial y garantizar la continuidad de sus derechos procesales”. Asimismo, la JEP indicó que todas las víctimas participan en igualdad de condiciones en los distintos escenarios judiciales.

“Su participación constituye un pilar estructural del modelo de Justicia Transicional Restaurativa y cuenta con plenas garantías en el marco de la Ley Estatutaria, la jurisprudencia del Tribunal para la Paz y el Manual de Participación de las Víctimas, que desarrolla este derecho”, señaló la entidad.

Lea: General Hugo López entrega balance de operaciones contra disidencias de “Iván Mordisco”

Reconoció la labor que realizan las organizaciones en la defensa y en el acompañamiento a las víctimas acreditadas dentro del marco de los 11 macrocasos abiertos por la JEP: “Su trabajo ha sido fundamental para fortalecer la participación, el acceso a la verdad y la dignificación de quienes han sufrido graves violaciones”.

La JEP señaló que sus actuaciones se rigen por principios como la centralidad de las víctimas y la acción sin daño, con el objetivo de garantizar la igualdad, el trato digno y la no revictimización de quienes intervienen en los procesos judiciales. La jurisdicción destacó que, desde su creación, cuenta con el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD Víctimas), “mediante el cual se brinda representación legal gratuita y especializada a las víctimas del conflicto armado”.

Le puede interesar: Gobierno anuncia recompensas contra jefes de “Los Pepes” y “Los Costeños” en Atlántico

La Corporación Mil Víctimas

Desde 2017, la corporación se enfocó en la representación jurídica de civiles, militares y policías víctimas del conflicto armado y sus familias. El apoyo que ha brindado la organización no es solo jurídico, sino también psicosocial, como parte de la participación activa de sus representados en los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).

Sin embargo, la corporación no hará más ese trabajo y señalan directamente a la JEP de haber puesto toda clase de barreras para impedir la labor que ahora sueltan. Mil Víctimas ha estado presente en audiencias de versiones voluntarias, en la presentación de observaciones, ante la JEP, en preparación psicosocial y otros espacios de participación para sus 127 representados, todo esto de manera gratuita.

Noticias judiciales: La caída de Leonidas Bustos: las razones detrás de su histórica condena judicial

Los recursos que usan para lograrlo han sido en su mayoría donaciones que no siempre alcanzan y, según dicen, el respaldo de la JEP ha sido nulo en los años que llevan trabajando. Esa es una de las principales razones por las que la organización decidió “tirar la toalla”, como se lo dijo a este diario la abogada Giovanna Ortega, directora ejecutiva de la Corporación Mil Víctimas, que está dando lo último que tiene por los uniformados y sus familias.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.