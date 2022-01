Jhonier Leal presionaría a su familia para no ser condenado por otro delito

Mauricio Leal, de camisa blanca con corbata, y Jhonier Leal, de chaqueta. / Archivo particular

El abogado Elmer Montaña, quien representa a la familia del estilista asesinado Mauricio Leal, ha denunciado en los últimos días presuntas irregularidades durante la fase final del proceso penal contra Jhonier Leal, confeso homicida de su hermano y madre. Esta vez, aseguró que el procesado intentaría sacarlo del camino, pues ha solicitado a la Fiscalía imputarlo por el delito de tortura, situación que permitiría una pena mayor en su contra.

“Con el visto bueno de la Fiscalía, el señor Jhonier Leal ha llamado a sus familiares, entre ellos las hermanas de la señora Marleny Hernández (quien murió la misma noche que Mauricio Leal), con el fin de solicitarles que me revoquen el poder que me otorgaron para que las represente como víctimas. El argumento es que me he convertido en un obstáculo en la negociación que está adelantando con la Fiscalía. Yo he solicitado que le imputen el delito de tortura, lo cual implicaría un aumento de la pena”, explicó Montaña.

El pasado 18 de enero, durante las audiencias preliminares, Jhonier Leal aceptó haber asesinado a su madre y hermano en noviembre de 2021, en el lujoso apartamento del reconocido estilista en La Calera. En esas diligencias, la Fiscalía imputó los delitos de homicidio y ocultamiento de material probatorio, dado que intentó hacer pasar la escena del crimen como un suicidio. Sin embargo, Montaña ha sido insistente en que la Fiscalía pudo haber imputado el delito de tortura, conocidos los detalles que el mismo ente investigador entregó en audiencia pública.

“La Fiscalía puede agregar el delito de tortura en este momento. Aquí lo inexplicable es que el ente investigador haya imputado fácticamente el delito, pero no lo haya dejado oficialmente claro. Todos escuchamos cuando se explicó que Jhonier Leal había obligado a Mauricio Leal para que escribiera la carta de suicidio. Para ese efecto le había infringido unos puntazos o pequeñas puñaladas en el torso y pecho. Eso es una tortura”, le dijo Montaña a este diario.

Lo último que se sabe es que entre Jhonier Leal y la Fiscalía se está preparando un preacuerdo, con el cual el procesado se allane a los cargos en su contra, con el objetivo de obtener beneficios en su condena y evitar un desgaste al sistema de justicia. Por ahora, el delito de tortura no estaría los detalles de la negociación, mucho menos si, como lo explica Montaña, Jhonier Leal ha llamado a sus tías para que saquen a su abogado del camino.

Montaña, incluso, allegó a este diario una comunicación de Paola Medina Hernández, sobrina de Marleny Hernández. Así se refiere al caso: “Soy prima de Mauricio Leal. Quiero manifestar mi preocupación por una serie de llamadas que ha realizado Jhonier Leal a sus tías, víctimas del caso. En esas llamadas se les manifiesta que él va a demostrar su inocencia y más adelante van a saber toda la verdad. También les pide a sus familiares que retiren el abogado de víctimas, ya que él está entorpeciendo los acuerdos”.

Adicionar un delito es una estrategia que tiene luz verde en este momento del proceso. De hecho, uno de los fiscales que lleva el caso Mauricio Leal, Mario Burgos, adicionó en diciembre el delito de tentativa de homicidio a la investigación del empresario Enrique Vives. Hasta antes de ello, Vives solo era procesado por el homicidio de seis personas en un accidente de tránsito, en la vía Gaira-Santa Marta.

“La Fiscalía está en la posibilidad de imputarle el delito de tortura. Si no lo hace, nosotros vamos a hacer la observación ante el juez de conocimiento cuando el preacuerdo sea sometido a aprobación y esa es la situación por la cual la Fiscalía le permite a Jhonier hacer estas llamadas. El problema no soy yo. Si viene otro abogado de víctimas con un conocimiento mínimo del derecho penal, pues va a hacer lo mismo si actúa de manera ética”, concluyó el abogado Montaña.

