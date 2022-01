Mauricio Leal y otros casos en las manos del fiscal Mario Burgos

El fiscal Burgos está a cargo del expediente de Mauricio Leal, Santiago Murillo (asesinado durante el paro nacional) y Sergio Urrego (estudiante que se suicidó en 2014). Foto: Archivo El Espectador

Jhonier Leal se declaró culpable por el homicidio de su hermano, el estilista Mauricio Leal, y su madre Marley Hernández. Lo hizo ayer 18 de enero en la primera audiencia para delimitar una posible medida de aseguramiento en su contra, solo horas después de haber negado rotundamente su participación en los homicidios. Durante las diligencias preliminares, el fiscal Mario Andrés Burgos, delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá y adscrito a Seguridad Ciudadana, lo llevó a la confesión tras describir el paso a paso de una hipótesis sustentada por el CTI, la Dijín y Medicina Legal.

En contexto: Jhonier Leal aceptó haber matado a su hermano, Mauricio Leal, y a su mamá

Contra Jhonier Leal, la Fiscalía armó un caso por el delito de homicidio, luego de que las primeras versiones hablaran del suicidio del reconocido estilista. En la investigación también participó la fiscal Andrea del Pilar Rojas. Al final, Burgos propuso ante el juez que hay prueba suficiente para pensar que antes de ser acuchillado, Mauricio Leal fue obligado por su hermano a dejar una nota. Las cámaras de seguridad evidenciaron que en la casa de la víctima solo estuvo Jhonier Leal antes del doble homicidio.

También existe evidencia de movimientos bancarios hechos con posterioridad al crimen, como el cierre de una cuenta de ahorros que tenía Mauricio Leal, diligencia que fue hecha por su hermano un día antes de su captura. También está el hallazgo de un maletín con cerca de $40 millones y un documento, con fecha del 17 de diciembre, que establece que el victimario se había posicionado como la cabeza de la empresa de su hermano. Así, Burgos logró que Leal se sometiera a sentencia anticipada, evitando que el caso llegara a juicio y posteriores instancias condenatorias o absolutorias.

Lea también: Los detalles del caso del estilista Mauricio Leal que reveló su excuñada

Sergio Urrego, un desenlace tras siete años

El estudiante del Colegio Gimnasio Castillo Campestre, Sergio Urrego, se suicidó el 4 de agosto de 2014 tras sufrir una persecución en el contexto escolar, dada su orientación sexual. Del caso no hubo noticias por años. La rectora Amanda Azucena Castillo fue capturada en 2015, año en el que se le comunicó que estaba vinculada a un proceso por discriminación, falsas denuncia y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios. La hipótesis desde el principio hablaba que ella presionó a Urrego, por su condición, para aislarlo de su familia y compañeros de estudio.

En contexto: Juez condena a exrectora del colegio de Sergio Urrego

Recién en julio de 2020, la Fiscalía General designo para el caso Urrego dos fiscales de apoyo expertos en enfoque diferencial, ante los retrasos presentados. Tal fue la dilación que contra la exrectora prescribió el delito de discriminación agravada y, el año pasado, fue juzgada y condenada por los restantes. Fue sentenciada, en primera instancia, a 11 años de prisión. Discriminó al menor de edad y, una vez se suicidó, intentó ocultar la verdad. También fueron condenadas la exveedora de la institución Rosalía Ramírez (2016) y la expsicóloga del colegio Ivonne Cheque (2017).

A cargo del único juicio sobre el paro nacional

“No voy a olvidar las palabras del doctor Burgos en la primera audiencia, el 19 de mayo de 2021. Cuando finalizando, se dirigió a mi esposo y a mí. De manera directa nos prometió de una manera tan amable y creíble que este caso en sus manos no quedaría impune. Fueron las palabras que involuntaria e inconscientemente quería escuchar. De alguna persona, gobernante o autoridad involucrada en el caso”.

Le puede interesar: La primera acusación de la Fiscalía a un policía por homicidio en el Paro Nacional

Esas fueron las palabras de Milena Meneses, madre del joven asesinado Santiago Murillo, cuando este diario le preguntó por el fiscal Mario Burgos. Fue el funcionario de apoyo de la fiscal Carolina Arciniegas durante la etapa investigativa contra el mayor Jorge Mario Molano, en juicio por la muerte del deportista el 1° de mayo del año pasado, en Ibagué. Según el informe de policía judicial en poder de El Espectador, el proyectil hallado en el cuerpo de Murillo coincide con el registro del arma de dotación del entonces comandante de la Estación Norte de la Policía de la capital tolimense.

::Conozca el testimonio completo de Milena Meneses, una madre quien busca justicia y dispuesta a limpiar el nombre de su hijo::

El pasado 25 de noviembre, el fiscal Burgos se convirtió en el fiscal principal del caso Santiago Murillo. Será el encargado de presentar las pruebas ante un juez, con el objetivo de condenar a Molano por el delito de homicidio, cargo del cual se ha declarado inocente. Las primeras audiencias preparatorias están programadas para el 27 y 28 de enero. “El doctor Burgos han defendido el caso de manera contundente desde el primer día”, concluyó Meneses.

Enrique Vives, un expediente que recién inicia

El fiscal Burgos también está a cargo del expediente contra el empresario Enrique Vives. Es recordado por, el pasado 13 de septiembre, en la vía Gaira – Santa Marta arrollar a siete personas. Seis de ellos resultaron muertas, entre las edades de 13 y 28 años. De acuerdo con Burgos, entre las pruebas estaría que Vives conducía bajo grado tres de alcohol al momento del siniestro. El pasado 19 de septiembre, logró que un juez de Garantías ordenara medida de aseguramiento, mientras es procesado.

En contexto: Caso Gaira: a Enrique Vives le imputaron delito de tentativa de homicidio

Lo último que se supo del caso es que, a petición de la Fiscalía, Vives fue imputado por un nuevo delito: tentativa de homicidio. La audiencia se desarrolló el pasado 3 de diciembre y está relacionada con las heridas provocadas al único sobreviviente del accidente: el menor de edad Brian Añez. “No estoy de acuerdo con lo que se me imputa porque los hechos no son acuerdos a la realidad, ni fáctica ni jurídica, pido un juicio donde se busque la verdad, por tal motivo yo no acepto los cargos”, dijo el empresario Vives.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.