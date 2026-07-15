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Fiscalía imputará cargos a Jorge Alfredo Vargas por el delito de acoso sexual

En las últimas horas se conoció que el expresentador de Noticias Caracol Jorge Alfredo Vargas será imputado por el delito de acoso sexual.

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Redacción Judicial
15 de julio de 2026 - 08:35 p. m.
Fiscalía imputará cargos a Jorge Alfredo Vargas por el delito de acoso sexual
Fiscalía imputará cargos a Jorge Alfredo Vargas por el delito de acoso sexual
Foto: Instagram @jorgeavargas67 - Instagram @jorgeavargas67
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La Fiscalía General de la Nación solicitó una audiencia de imputación contra el periodista Jorge Alfredo Vargas, expresentador de Noticias Caracol, por el delito de acoso sexual. Los detalles de la denuncia aún no han sido confirmados por el ente investigador.

Tras los presuntos casos de acoso sexual al interior de la organización que salieron a la luz pública a comienzos de este año, Gonzalo Córdoba Mallarino, presidente de Caracol Televisión, anunció en marzo que la organización iniciaría una investigación independiente sobre las denuncias.

“El canal ha decidido avanzar en una investigación independiente que, a partir de lo ocurrido, ponga el foco en los ajustes necesarios para afrontar el futuro. Este proceso será adelantado por una comisión externa liderada por Catalina Botero Marino y contará con todas las garantías para que cada persona pueda ser escuchada con respeto, confidencialidad y sin revictimización”, señaló el directivo en su momento.

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Por Redacción Judicial

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