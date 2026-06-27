“50 % de afectaciones son al Clan del Golfo”: mindefensa sobre posibles nexos con este grupo

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que “cerca del 50 % de las afectaciones realizadas contra grupos armados organizados ilegales han sido contra el Clan del Golfo, donde hemos neutralizado cerca de 8.300 de sus integrantes e incluso hemos empleado bombardeos”. Foto: Archivo Particular

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El mismo día en que la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló unos audios sobre presuntos acuerdos entre exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo, se conoció la captura de Ingrid Paola Ávila Hernández, alias “La Patrona”. La mujer es señalada como una de las principales articuladoras financieras de esa organización criminal y hermana de alias “Chiquito Malo”, máximo jefe del grupo.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que esa captura, realizada el pasado 24 de junio, “confirma que la estructura criminal que más golpeamos es el Clan del Golfo en todos sus componentes”. Agregó que, durante este gobierno, “cerca del 50 % de las afectaciones realizadas contra grupos armados organizados ilegales han sido contra el Clan del Golfo, donde hemos neutralizado cerca de 8.300 de sus integrantes e incluso hemos empleado bombardeos”.

La más reciente de esas operaciones ocurrió el pasado 12 de junio en Nuquí (Chocó). Las Fuerzas Militares informaron en su momento que en la ofensiva murieron nueve presuntos integrantes del Clan del Golfo pertenecientes a la estructura John Freddy Orjuela. Cuatro días después, Medicina Legal indicó que cuatro de los fallecidos eran menores de edad.

En la misma línea, al resaltar la captura de alias “La Patrona”, el ministro Sánchez sostuvo que la “fuerza pública nunca ha dejado de combatir a los grupos criminales, sin excepción alguna. Lo han hecho con determinación, con profesionalismo y sacrificio, pagando incluso un alto costo en vidas de militares y policías que han ofrendado todo por la seguridad de los colombianos”.

Cabe recordar que, al inicio del Gobierno de Gustavo Petro, el presidente decretó un cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo a partir del 1 de enero de 2023, como parte de la estrategia de paz total. Aunque la medida estaba prevista hasta el 30 de junio de ese año, fue suspendida el 19 de marzo de 2023, luego de que Petro ordenara reanudar las operaciones ofensivas tras atribuirle a esa estructura criminal participación en el paro minero del Bajo Cauca y otros hechos de violencia contra la fuerza pública.

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De acuerdo con la investigación de Noticias Caracol, en septiembre de 2022 Danilo Rueda, excomisionado de Paz, le habría ofrecido a uno de los jefes del Clan del Golfo, conocido con el alias de “Jerónimo”, beneficios como suspender las operaciones ofensivas, así como la salida de altos mandos del Ejército Nacional, la Policía Nacional y los organismos de inteligencia, a cambio de iniciar diálogos con esa organización criminal.

En los audios, Danilo Rueda dice: “Hay cosas que no se hacen explícitas. Digamos, porque ninguno quiere mostrar que cesa. ¿Me hago entender? Todo el mundo quiere decir: ‘Yo soy fuerte’. Es que nosotros los conocemos, los reconocemos, tranquilo. Mire, en otra región ¿qué logramos? Usted controla hasta acá. Juguemos a los congelados. Entonces, todos nos quedamos congelados, los tres”.

A ese ofrecimiento, alias “Jerónimo” respondió: “Incluido el Ejército y la Policía”. “Congelados. Ahora, si a alguien le da por moverse, ahí ya empieza el lío. Entonces, juguemos a los congelados”, volvió a decir Rueda.

A raíz de estas revelaciones, la Procuraduría abrió una indagación previa para establecer si existieron irregularidades en los presuntos acercamientos con el Clan del Golfo en el marco de la política de paz total. La actuación disciplinaria cobija al excomisionado de Paz, Danilo Rueda; al exministro de Defensa, Iván Velásquez; al exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus; y al exsubdirector de esa entidad, Ricardo Rey Rosanía.

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Como parte de la investigación, el Ministerio Público también ordenó escuchar en declaración al general (r) Henry Sanabria, exdirector de la Policía Nacional. El oficial en retiro aseguró que, durante su gestión, recibió llamadas de la entonces jefa de gabinete, Laura Sarabia, en las que, según su versión, se cuestionaban procedimientos de la fuerza pública contra grupos armados que presuntamente interferían con la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro.

El ministro Pedro Sánchez también se pronunció sobre estas indagaciones el pasado 26 de junio. El jefe de la cartera de Defensa señaló que, de llegar a ser ciertas las afirmaciones del medio de comunicación, no se trataría solo de un irrespeto contra la fuerza pública, sino que “se está promoviendo la acción criminal, pero serán las autoridades las que decidan sobre la veracidad de esos hechos y determinen si se configuraron delitos”.

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Mientras avanzan las investigaciones para establecer si el Gobierno de Gustavo Petro otorgó este tipo de beneficios al Clan del Golfo, Sánchez insistió en que, desde que asumió el Ministerio de Defensa tras la salida de Iván Velásquez en febrero de 2025, no ha recibido instrucciones contrarias a la Constitución. “De parte de este ministerio, y hablando como ministro de Defensa, puedo asegurar que no hemos recibido ninguna orden contraria a la Constitución y a la ley”, concluyó.

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