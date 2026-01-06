Logo El Espectador
Falsas promesas y engaños: así operaba red de explotación en Cali que enviaba mujeres a Oslo

Los capturados harían parte de una red de trata de personas que, mediante falsas promesas laborales, engañaba a jóvenes en Cali (Valle del Cauca) para enviarlas a Oslo (Noruega), donde eran explotadas sexualmente.

Redacción Judicial
06 de enero de 2026 - 10:54 p. m.
Chilari Dayana Hernández Díaz y Johan Alexander Cadena Roa fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado y trata de personas, cargos que no aceptaron.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentó ante un juez penal de control de garantías a Chilari Dayana Hernández Díaz y Johan Alexander Cadena Roa, quienes fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado y trata de personas, cargos que no aceptaron.

Según la Fiscalía General de la Nación, estas personas harían parte de una red de trata de personas que, mediante falsas promesas laborales y ofrecimientos de salarios millonarios en Oslo (Noruega), captaba a jóvenes en condición de vulnerabilidad en Cali (Valle del Cauca) y las convencía de viajar a Europa, donde, en medio de engaños, amenazas y tratos degradantes, eran explotadas sexualmente.

El ente investigador señaló que, durante la investigación, se estableció que entre julio y noviembre de 2023 Hernández Díaz contactó a tres mujeres. Presuntamente, les solicitó estudios fotográficos en ropa interior, gestionó pasaportes y trámites consulares, coordinó la expedición de cartas de invitación para que pudieran viajar a Noruega y aseguró su traslado desde Cali hasta el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, con el fin de concretar su salida del país con destino a Europa.

Por su parte, Cadena Roa estaría implicado en la logística y en la intimidación con armas de fuego a las víctimas para que no denunciaran ni alertaran sobre la existencia de la organización delictiva. Según la Fiscalía, los testimonios y elementos probatorios recopilados señalan que las mujeres que aceptaron viajar a Noruega fueron sometidas a tratos “crueles e inducidas a realizar actividades de tipo sexual para cubrir gastos de manutención y hospedaje”.

Estas personas no serían las únicas integrantes de la red dedicada a la trata de personas. Contra el posible líder de este entramado ilegal, un ciudadano colombo-noruego, pesa actualmente una orden de captura internacional. Por ahora, Hernández Díaz y Cadena Roa deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

Por Redacción Judicial

