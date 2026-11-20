Durante este jueves 19 de noviembre juezas y jueces marcharon en protesta contra la insuficiencia de recursos, la alta carga laboral y la propuesta de eliminar el beneficio de renta para los funcionarios de la Rama Judicial. "Tenemos la preocupación de la disminución presupuestal, la precarización de las condiciones de trabajo tanto de los funcionarios como de los empleados públicos y de los defensores públicos", aseguró a medios de comunicación el juez José Alejandro Hofmann.

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El juez también se refirió a la "saturación laboral" que se presenta actualmente y que, según explicó, ha provocado que, en dos oportunidades durante este año, funcionarios judiciales hayan sido remitidos a centros psiquiátricos. Incluso, señaló que en algunas ocasiones han tenido que "evitar que se suiciden en las oficinas".

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Para el togado, "la situación es tremendamente grave y eso se da porque, a pesar de que se tomen todas las medidas, la saturación laboral es enorme y está creciendo". Hofmann señaló que la congestión en las tutelas y los incidentes de desacato crece un 100 % anualmente. "No se puede ser indiferente y hay que asumir una actitud consciente", aseguró.

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El juez también hizo un llamado de atención al Gobierno: "Debe entender que por parte nuestra va a haber una actitud sensata, tendiente al diálogo, pero también de parte de ellos debe haber una actitud de escucha, y eso es lo que no hemos encontrado". Asimismo, envió un mensaje al ministro de Justicia, Iván Cancino.

"Dé ejemplo de democracia. Muestre la estirpe democrática que distinguió tanto a su padre como a su madre, actual decana del Externado. Usted viene de una familia demócrata y compórtese como demócrata, y vuelva a los senderos de la ética republicana que estableció la división clara entre los intereses privados y los intereses públicos", señaló el juez.

A través de un comunicado público emitido el pasado 18 de noviembre, los Juzgados Penales Municipales con Función de Control de Garantías de Bogotá anunciaron su participación en las manifestaciones. En su pronunciamiento, señalaron: "Nuestra posición no responde a intereses partidistas ni constituye una manifestación de respaldo u oposición a determinada corriente política".

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Asimismo, "advertimos con preocupación que las exigencias impuestas a los despachos judiciales aumentan de manera sostenida, mientras los recursos humanos, técnicos y presupuestales disponibles para atenderlas resultan insuficientes".

Según el comunicado, esta situación se manifiesta en tres aspectos principales. El primero es el incremento de las cargas laborales sin un fortalecimiento proporcional de los despachos judiciales. El segundo es la insuficiencia de recursos y, el tercero, la necesidad de proteger las condiciones laborales y la remuneración de los funcionarios judiciales.

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