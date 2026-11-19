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La Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar los bienes decomisados al crímen organizado, anunció un descuento de hasta el 40 % en algunos de los inmuebles que tiene disponibles para la venta. La oferta incluye garajes, apartamentos, casas, bodegas y edificaciones comerciales ubicados en diferentes partes del país.
El porcentaje del descuento depende de las condiciones de cada inmueble. Para establecerlo, la entidad tiene en cuenta el tiempo que lleva disponible para la comercialización, su estado físico y sus antecedentes de venta.
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Según confirmaron fuentes de la SAE cercanas a El Espectador, actualmente se están subastando 43 inmuebles. Además, señalaron que la oferta podría ampliarse, pues la entidad está estudiando y evaluando otros bienes para incluirlos en el proceso de comercialización.
"Entre los activos seleccionados se encuentran garajes desde COP 23 millones, apartamentos desde COP 262 millones y casas desde COP 605 millones, además de propiedades de mayor valor para inversión y desarrollo empresarial", asegura la entidad.
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La oferta de la SAE se mantendrá durante lo que resta de 2026. Además, llega antes de la actualización de los avalúos catastrales prevista para 2027, que, según la entidad, "podrían modificar los valores actuales de comercialización".
La SAE señaló que la ciudadanía puede consultar los inmuebles disponibles y los cronogramas de subastas a través de sus canales institucionales. La entidad administra estos bienes y los pone en venta mediante procesos de comercialización y subastas.
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Emil Catalina Vilardy Agudelo, gerente general de Activos por Colombia, aseguró: "Queremos que más colombianos conozcan las oportunidades que ofrece el mercado inmobiliario y encuentren alternativas para invertir, adquirir una propiedad o acceder a un inmueble en arriendo".
Por su parte, Blanca Barragán, gerente de Comercialización de Activos de la entidad, señaló: "Con esta estrategia buscamos facilitar la comercialización de los inmuebles, ampliar las posibilidades de participación de ciudadanos, empresas e inversionistas y promover el aprovechamiento económico de los bienes administrados por la SAE".
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