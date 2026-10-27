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Ricardo Roa regresa a estrados judiciales por caso de su apartamento y la campaña de Petro

El expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, tendrá esta semana dos audiencias claves relacionadas con las investigaciones en su contra por presunto tráfico de influencias y violación de topes electorales. Uno de los expedientes es el de la compra de su apartamento en Bogotá y el otro es el de su gestión como gerente de la campaña Petro Presidente 2022. Estas son las claves de ambas investigaciones.

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Redacción Judicial
AME6948. BOGOTÁ (COLOMBIA), 06/04/2026.- Fotografía de archivo del 12 de noviembre de 2024 que muestra al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, hablando en Bogotá (Colombia). Roa, vinculado a denuncias de corrupción, dejará el cargo de manera temporal mediante una licencia no remunerada de 30 días a partir del 28 de mayo. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/ ARCHIVO
Ricardo Roa Barragán salió de la presidencia de Ecopetrol en medio de cuestionamientos por los dos procesos penales que avanzan en su contra.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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Ricardo Roa Barragán tendrá que comparecer de nuevo esta semana ante la justicia. Ahora lo hará como expresidente de Ecopetrol, en el marco de dos expedientes por los que fue llamado a juicio y que esta semana tendrán diligencias clave. El primer caso está relacionado con la presunta violación de topes electorales en la campaña Petro Presidente 2022, de la cual fue gerente. La segunda investigación que se adelanta en su contra es por el delito de tráfico de influencias y las posibles irregularidades en la compra de un apartamento al norte de…

Por Redacción Judicial

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Comentarios
  • antonio(7747)Hace 1 hora
    Y su pareja lo abandonó cuando se destapó toda esa olla podrida que manejaba Roa y su combo. Se fue a vivir sabroso con el billete que le tocó en todos esos torcidos.
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