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Ministro de Justicia pide investigar reuniones con exjefes paramilitares en Valledupar

La cartera aseguró que el oficio se basa en las declaraciones de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, y la columna titulada "El Pacto de Valledupar", publicada por el periodista Melquisedec Torres.

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Redacción Judicial
El ministro de Justicia, Iván Cancino, fue abogado de Carlos Ramón González hasta su designación por parte del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella como jefe de cartera.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, solicitó a la fiscal Luz Adriana Camargo que se investiguen y verifiquen los hechos.
Foto: Ley de Sometimiento

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El ministro de Justicia, Iván Cancino, solicitó a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, que verifique e investigue penalmente los hechos denunciados sobre unas reuniones con antiguos jefes paramilitares en Valledupar, en octubre de 2025. Según informó el Ministerio de Justicia en un comunicado, el oficio se basa en las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

La solicitud, según confirmó la cartera de Justicia, tiene origen en la columna de Melquisedec Torres titulada “El Pacto de Valledupar”, publicada en El Colombiano el pasado 17 de octubre. El texto contiene “señalamientos suficientemente graves como para que la Fiscalía los examine con rigor”, sostuvo el ministro Cancino. En sus declaraciones, Angie Rodríguez ha sostenido que se le encomendó coordinar una reunión en Valledupar con el propósito de obtener declaraciones contra Álvaro Uribe Vélez, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras.

Noticia en desarrollo…

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Por Redacción Judicial

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