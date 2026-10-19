Ministro de Justicia pide investigar reuniones con exjefes paramilitares en Valledupar

El ministro de Justicia, Iván Cancino, solicitó a la fiscal Luz Adriana Camargo que se investiguen y verifiquen los hechos. Foto: Ley de Sometimiento

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El ministro de Justicia, Iván Cancino, solicitó a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, que verifique e investigue penalmente los hechos denunciados sobre unas reuniones con antiguos jefes paramilitares en Valledupar, en octubre de 2025. Según informó el Ministerio de Justicia en un comunicado, el oficio se basa en las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

La solicitud, según confirmó la cartera de Justicia, tiene origen en la columna de…