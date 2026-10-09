 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Lo que está de por medio no es la JEP, es el fracaso del Estado: secretario Harvey Suárez

El secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz habló sobre los señalamientos en su contra por un posible conflicto de intereses en convenios firmados con Naciones Unidas y la entrega de un contrato a una persona que estaba condenada por corrupción. Esto, en medio de la discusión del Congreso sobre el recorte al presupuesto de la entidad. Una decisión que, según el funcionario, llevaría a un innecesario incumplimiento de los compromisos del Estado.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
Harvey Suárez está en la Secretaría Ejecutiva de la JEP desde abril de 2022.
Harvey Suárez está en la Secretaría Ejecutiva de la JEP desde abril de 2022.
Foto: Angélica Mejía - JEP

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está en medio del debate del Congreso por la discusión del presupuesto, los cuestionamientos a magistrados y funcionarios y los proyectos que buscan modificar la Constitución para cambiar su mandato y el alcance de algunas de sus sentencias. En ese turbulento contexto, el secretario ejecutivo de la institución, Harvey Danilo Suárez Morales, habló con El Espectador sobre el panorama financiero de la justicia transicional, las consecuencias de un probable recorte de COP 170.000 millones a sus finanzas…

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social – Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr
Conoce más

Temas recomendados:

Congreso

De La Espriella

Harvey Suárez

Jep

María Clara Posada

Noticias de Colombia

Noticias hoy

PremiumEE

Presupuesto 2027

Víctimas
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
  • usucapion1000(15667)Hace 1 hora
    Imposible porque el aboganster de pistola al cinto nunca aprendiò a pensar y ni siquiera a sentir.
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido