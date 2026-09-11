Juzgado ordena a gobierno De la Espriella frenar aspersión aérea en Putumayo

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.
Cerrar
En la tarde de este viernes 11 de agosto un juzgado de Putumayo ordenó al gobierno de Abelardo de la Espriella que suspendiera inmediatamente cualquier actividad de aspersión aérea con glufosinato de amonio que pretendía ejecutarse en el departamento para erradicar cultivos ilícitos.
La medida cautelar se conoció un día después de que la Policía Nacional anunciara que el plan piloto del proyecto de aspersión aérea iniciaría en Putumayo: «La Dirección de Antinarcóticos, en el marco de la Estrategia Esmeralda Plus, desarrollará en el…
La medida cautelar se conoció un día después de que la Policía Nacional anunciara que el plan piloto del proyecto de aspersión aérea iniciaría en Putumayo: «La Dirección de Antinarcóticos, en el marco de la Estrategia Esmeralda Plus, desarrollará en el departamento de Putumayo un plan piloto de aspersión aérea, concebido como una fase experimental , controlada, limitada, temporal y evaluable», se lee en el comunicado.