 

Publicidad

Juzgado ordena a gobierno De la Espriella frenar aspersión aérea en Putumayo

La decisión provisional se da luego de que la Policía Nacional anunciara que el plan piloto comenzaría en el departamento de Putumayo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Judicial
11 de septiembre de 2026 – 05:19 p. m.
Juzgado ordena a gobierno De la Espriella frenar aspersión aérea en Putumayo
Un juzgado de Putumayo ordenó al gobierno de Abelardo de la Espriella que suspendiera inmediatamente cualquier actividad de aspersión aérea con glufosinato de amonio.
Foto: (EPA) EFE - EFE

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

En la tarde de este viernes 11 de agosto un juzgado de Putumayo ordenó al gobierno de Abelardo de la Espriella que suspendiera inmediatamente cualquier actividad de aspersión aérea con glufosinato de amonio que pretendía ejecutarse en el departamento para erradicar cultivos ilícitos.

La medida cautelar se conoció un día después de que la Policía Nacional anunciara que el plan piloto del proyecto de aspersión aérea iniciaría en Putumayo: «La Dirección de Antinarcóticos, en el marco de la Estrategia Esmeralda Plus, desarrollará en el departamento de Putumayo un plan piloto de aspersión aérea, concebido como una fase experimental , controlada, limitada, temporal y evaluable», se lee en el comunicado.

Noticia en desarrollo…

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Aspersión aérea

Cocaína

Estrategia Esmeralda Plus

Glufosinato de amonio

Noticias de Colombia

Noticias hoy

Putumayo
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido