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La extradición, el punto crítico del proyecto de De la Espriella para someter a criminales

El proyecto de ley del actual gobierno apunta al sometimiento de los grupos criminales incluso sin frenar las extradiciones. Expertos advierten que la medida podría ser uno de los puntos más problemáticos debido a la falta de incentivos, pero otros señalan que la extradición no puede convertirse en una moneda de cambio para eludir la justicia. 

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Redacción Judicial
El presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Justicia, Iván Cancino, durante la firma de extradición de cinco cabecillas criminales.
El presidente De la Espriella ha firmado cerca de 131 extradiciones. En su proyecto no contempla la suspensión de la medida.
Foto: Presidencia

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El gobierno de Abelardo de la Espriella cerró con llave la puerta del diálogo y, en su lugar, abrió un espacio para el sometimiento total de las estructuras criminales. Aunque no fue un movimiento sorpresivo por parte del Ejecutivo, pues fue una de las grandes promesas del mandatario al llegar al poder, la propuesta que se radicó el martes ante el Congreso sí abrió debate por la poca flexibilidad frente a la negociación con los actores armados ilegales o terroristas. Sobre el proyecto de ley de acogimiento de este gobierno había expectativa…

Por Redacción Judicial

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