Unicef alerta por 163 casos de ataques y uso militar de escuelas en Colombia

Puntualmente, entre julio de 2023 y julio de 2026, Unicef verificó 70 ataques, que incluyeron daños en 31 escuelas, 24 amenazas contra maestros y 11 ataques contra docentes. Durante este periodo, los departamentos…

Los ataques y el uso militar de escuelas en Colombia siguen afectando el acceso a la educación y los derechos de miles de niños, niñas y adolescentes, según confirmó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) a este diario. Solo en los últimos tres años, la agencia verificó 163 casos relacionados con estas violaciones.

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Puntualmente, entre julio de 2023 y julio de 2026, Unicef verificó 70 ataques, que incluyeron daños en 31 escuelas, 24 amenazas contra maestros y 11 ataques contra docentes. Durante este periodo, los departamentos con más casos violentos fueron Cauca, con 35; Arauca, con 27; y Norte de Santander, con 17.

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A estas cifras les siguen los departamentos de Chocó, con 16 ataques; Antioquia, con 14; Nariño, con 11; Putumayo, con nueve; Meta y Valle del Cauca, con siete cada uno; Caquetá, con seis; Guaviare, con cinco; Huila, con tres; Bolívar, con dos; y Cesar, Córdoba, Risaralda y Vaupés, con uno cada uno.

En cuanto al uso militar de escuelas, Unicef registró 92 hechos, concentrados principalmente en Arauca, Chocó, Cauca, Norte de Santander y Antioquia. Según la entidad, estas instituciones fueron utilizadas como cuarteles, depósitos de armas y puestos de mando. También se emplearon para actividades de propaganda y reclutamiento.

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En conversación con El Espectador, Unicef aseguró que estos hechos afectaron a cerca de 21.700 menores de edad. La entidad manifestó su “gran preocupación por el aumento de las graves violaciones que se cometen contra la niñez, y contra bienes civiles como las escuelas, en el marco del conflicto armado en Colombia”. Además, señaló que esta tendencia al alza se registra desde 2019.

En ese sentido, Unicef recordó que las escuelas son bienes civiles que deben ser protegidos en todo momento, de acuerdo con el derecho nacional e internacional. Asimismo, hizo un llamado a las partes en el conflicto para que cesen las violaciones contra la niñez e instó a las autoridades a implementar medidas concretas en los territorios con presencia de grupos armados.

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El pasado 9 de septiembre, Paola Franchi, jefa del área de protección de la niñez de Unicef en Colombia, se pronunció sobre esta situación. “Cuando se ataca o se usa una escuela se afecta el acceso a la educación de la niñez en las zonas rurales, pero también otros derechos que ejercen niñas, niños y adolescentes en estos lugares: la protección, el juego, la participación, el desarrollo de aptitudes, entre otros. El daño es múltiple y tiene efectos a largo plazo”, afirmó.

Franchi también señaló que, tal como lo advirtió António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas en su último informe anual sobre niñez y conflictos armados, el Gobierno debe acelerar la aplicación de su plan de acción nacional para implementar la Declaración sobre Escuelas Seguras. “Se necesitan acciones contundentes para que las escuelas sean respetadas y protegidas”, concluyó.

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